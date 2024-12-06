Барак Обама рекомендует: в плей-листе экс-президента хит новой девушки Энцо Фернандеса🎶

По слухам, сногсшибательная рэперша Ники Николь привлекла внимание Энцо Фернандеса.

Издание La Nacion сообщает, что полузащитник «Челси» встречается с 24-летней аргентинкой.

Предполагается, что они познакомились в конце октября в ночном клубе Буэнос-Айреса под названием Moby Dick.

В 17 лет Николь участвовала в MC-баттлах, проводимых на площадях Росарио, где рэп пользуется огромной популярностью. Желая начать карьеру в музыке, Николь запустила канал на YouTube, где демонстрировала свои навыки.

Николь объездила весь мир и приобрела огромную фан-базу среди латиноамериканского сообщества, в том числе и в США.

Она стала первой аргентинской поп-звездой, выступившей на The Tonight Show с Джимми Фэллоном. В 2022 году она выступила на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии.

Но, возможно, самый главный комплимент прозвучал от бывшего президента США.

Когда Барак Обама представил свой летний плейлист в 2021 году, в него ходил хит Ники Ella no es tuya.