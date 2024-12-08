Кукурелья привез два гола и сразу понял, в чем проблема: защитник «Челси» сменил бутсы и продолжил матч

Защитник «Челси» Марк Кукурелья провел сильный Евро-2024, но в клубном сезоне все у него складывается не лучшим образом. Его команда сегодня играет в гостях у «Тоттенхэма» и испанцу хватило 11 минут, чтобы допустить две голевые ошибки.

Уже на пятой Кукурелья на ровном месте поскользнулся, упал на газон и подарил мяч Бреннану Джонсону, который прошел по флангу и прострелил на Соланке.

Спустя шесть минут «Челси» пытался выйти из обороны в атаку и перекатывал мяч у своих ворот. Защитники не предполагали, что когда он окажется у Кукурельи, он опять грохнется на траву и подарит «Тоттенхэму» вторую голевую атаку.

После второго мяча Джейми Каррагер, работающий матч «Тоттенхэма» и «Челси» из студии, взорвался: «Кукурелья присядет на скамейку, не вини никого − ты сам виноват, сынок! Абсолютная детская ошибка. Стыдно. Он снова поскользнулся. Посмотрите, как он пожимает плечами. Он что, не размялся?»

В чем же могла быть проблема? Неужели в самом Марке Кукурельи? На самом деле, нет. По крайней мере, так он решил сам и скинул все на бутсы, которые практически сразу поменял на бровке.

Кстати, вполне себе помогло, так как один мяч Джейдон Санчо отыграл после голевой Кукурельи.