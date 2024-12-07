🤯 Самый грустный человек в мире: 15-летний австралиец преодолел 16 тысяч км ради матча «Эвертона» и «Ливерпуля». А его отменили... 😮

Сегодня на «Гудисон Парк» должно было состояться мерсисайдское дерби. Но погода решила иначе.

Игру перенесли из-за шторма Дарраг. И, как вы можете догадаться, это начало целой цепочки грустных событий.

15-летний австралиец потратил все сбережения, чтобы добраться в Великобританию из Австралии, мечтая увидеть победу «ирисок» в дерби.

Маккензи Кинселла знаком с Ливерпулем, ведь его мать оттуда родом. Рита Кинселла объяснила, почему отпустила несовершеннолетнего сына в такое далекое путешествие:

«Он просил меня об этом, но я отказала. Мы вернулись оттуда в марте - у меня не было времени, чтобы накопить на такую поездку.

Он сказал, что это его мечта - посетить игру «Эвертона» против «Ливерпуля» на «Гудисон Парк».

Он накопил деньги и сказал две недели назад: «Я бы очень хотел поехать, мама. Ты отпустишь меня?» Я согласилась: «Я не могу остановить тебя, если у тебя есть деньги». Мы очень гордимся им.

Перед отъездом Маккензи сказал: «Все говорят, что я - настоящий талисман удачи . Уверен, что это будет незабываемо».

Незабываемо.