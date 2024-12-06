🎥 Роналду кастомизировал личный джет стоимостью больше 70 млн долларов. Теперь самолет черный и с фирменным лого Криро 🔥

В матче с «Аль-Иттихадом» Криштиану Роналду забил, но его «Аль-Наср» все равно потерпел поражение со счетом 1:2.

Поднять настроение португальцу должен его личный джет, который на днях приобрел новый внешний вид. Самолет стал полностью черным, крылья обрели блеск, борт украсил логотип Криштиану. Оцените:

Фанаты гадают, сколько денег Криш потратил на такой апгрейд:

💭 «Иногда я забываю, какие большие деньги крутятся в футболе. Просто огромные!»

💭 «Чтобы обзавестись таким самолетом, нужно достичь определенного уровня. Криштиану уже достиг вершины, он заслужил».

💭 «Как же это дорого, футболисты получают слишком большие зарплаты, а потом жалуются на плотный график. К счастью, к Роналду это не относится, он до сих пор не перестает усердно трудиться».

Криштиану владеет самолетом премиум-класса Gulfstream G650, такой джет обойдется потенциальному покупателю в 73 миллиона долларов. Самолет G650 оснащен 16-ю фирменными овальными окнами, раскладывающимися кроватями, развлекательной системой и даже зоной отдыха для экипажа.

Как вам обновленный вид джета Криштиану?

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