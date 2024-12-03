🎥 Криштиану-младший – любимчик папы? Роналду считает сына сильнее себя 🔥

В одном из эпизодов сериала Netflix «Саудовская Про-лига. Новый старт» Криштиану Роналду следит за тренировкой академии «Аль-Насра» и размышляет о своем первенце – Криштиану Роналду-младшем:

«Он хороший ребенок. Правда, он хороший мальчишка. С остальными нашими детьми сложнее. Младшие – ох [тяжело вздыхает], а с этим парнем проблем нет! Он уже больше и сильнее, чем был я в его возрасте. Я был меньше. Думаю, он даже будет больше меня, когда вырастет».

«Посмотрим, будет ли у него такой же голод [до игры]», – сказал интервьюер.

«Голод – это самое сложное», – ответил Криш, тут же на его лице появилась гримаса сомнения.

Криштиану-младший следует за отцом по всему миру. Сейчас он тренируется в академии «Аль-Насра», за свои 14 лет парень успел побывать в системе «Мадрида», «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

Весной Роналду-младший в составе юношеской команды «Аль-Насра» стал чемпионом Саудовской Аравии в возрастной категории до 13 лет. Молодой игрок был зачислен в академию саудовского клуба летом 2023 года, он, разумеется, играет под седьмым номером.

Как думаете, Криштиану-младший сумеет построить успешную карьеру?

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