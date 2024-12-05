«Реал Мадрид» – это не «ПСЖ». Криштиану предвидел трудности Мбаппе в «Реале»

Мбаппе не соответствует требованиям «Реала»? Француза долго ждали в столице Испании, и когда он, наконец-то, присоединился к команде прошлым летом, то болельщики клуба и СМИ были уверены, что теперь «Реал Мадрид» непобедим.

Реальность оказалась суровой – футболиста критикуют за недостаточное количество голов, а в матчах с «Ливерпулем» и «Атлетиком» он не смог забить важнейшие пенальти.

Пошли разговоры о том, что Мбаппе просто не может справиться с давлением в «Реале». Интересно, что Криштиану Роналду еще в сентябре говорил в интервью Рио Фердиданду о том, что подобное возможно.

«Посмотрим, приехал ли Мбаппе с ясной головой, сможет ли он стать лидером команды, выдержит ли давление – дело в том, что «Реал Мадрид» - это не «ПСЖ». Станет ли с ним «Мадрид» сильнее? Поживем – увидим», - говорил Криштиану Рио на своем YouTube канале.

«Я думаю, что «Реал» останется очень сильной командой, потому что у них великолепный состав. Но будут ли они сильнее, чем в том году? Я не знаю».

Эти слова Роналду стали вирусными – оказалось, что его прогноз относительно Мбаппе был близок к истине.