📸🎥 Тренировки «Баварии» для Компани – шанс показать себя. Посмотрите, что Венсан творит на занятиях

«Бавария» выбыла из гонки за Кубок Германии. В 1/8 мюнхенцы с минимальным счетом уступили «Байеру», проведя почти весь матч в меньшинстве из-за удаления Нойера.

Все же на последней тренировке Рекордмайстера царило хорошее настроение. Подопечных развлекал Венсан Компани, который надел манишку и катал мяч вместе с подопечными.

Хватку тренер не теряет.

Надеемся, в подкатах не ломал своих игроков.

Лаймеру, возможно, нужна помощь.

В экстренной ситуации у «Баварии» будет дополнительный вариант в обороне.

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