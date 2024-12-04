Первая победа Ван Нистелроя с «Лестером» стала исторической! В АПЛ такое происходит лишь в третий раз 🤯

Руд Ван Нистелрой после прощания с «Ман Юнайтед» возглавил «Лестер» и в первом же матче у руля команды одержал победу. «Лисы» со счетом 3:1 обыграли «Вест Хэм».

Уже на 2-й минуте Джейми Варди открыл счет и побежал обнимать нового тренера. В 2015 году англичанин забил в 11-ти матчах подряд, побив рекорд Ван Нистелроя. Судя по улыбке, Руд зла точно не держит.

Во время матча произошло нечто необычное. «Вест Хэм» забил свой единственный гол лишь в самой концовке встречи, 20 попыток в первой половине матча не увенчались успехом. Всего третий раз в истории АПЛ команда нанесла 20 ударов по воротам соперника в первом тайме, но при этом ни разу не забила.

Интересно, что во всех трех случаях команды встречались с «Лестером»: первый раз «лисы» играли против «Ливерпуля» в 2015 году, второй – против «Ливерпуля», но уже в 2023 году, а последний раз случился как раз матче с «Вест Хэмом». Всего за игру «молотобойцы» нанесли 31 удар по воротам «лис», 10 из которых – в створ.

Победа позволила «Лестеру», который борется за выживание после возвращения в Премьер-лигу в этом сезоне, подняться на 15-е место в турнирной таблице и сократить отставание от «Вест Хэма» до двух очков.

Выступая на первой пресс-конференции в качестве главного тренера команды АПЛ, Ван Нистелрой сказал:

«Если посмотреть на результат и на три заработанных очка, можно сказать, что в том положении, в котором мы находимся, эта победа жизненно важна. Мы знаем уровень Премьер-лиги и понимаем, что в каждом матче должны выкладываться полностью. Есть много моментов, над которыми нужно поработать, но я очень доволен тремя очками.

Третий день работы в новом клубе был очень насыщенным, я пытался со всеми познакомиться! Я был сосредоточен на текущем моменте и на сегодняшнем дне, на матче. А сейчас я выпью немного пива и поразмышляю над событиями последних трех дней».

Как оцениваете старт Ван Нистелроя в «Лестере»?

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