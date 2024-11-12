🎥 Все зря смеялись над Роналду. Криш был прав насчет Ван Нистелроя и Тен Хага в «МЮ»

Рубен Аморим прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед» со своим штабом, из-за чего с командой пришлось попрощаться Ван Нистелрою.

После увольнения Тен Хага Руд временно исполнял обязанности главного тренера «красных дьяволов». При нем «МЮ» не проиграл ни в одном из четырех матчей: одна ничья, три победы, суммарным счет – 11:3 в пользу подопечных Ван Нистелроя.

А ведь еще в начале сезона Криштиану Роналду подчеркивал важность Руда для «Ман Юнайтед». Тогда многие сочли, что португалец из-за обиды пытается принизить значимость Тен Хага, но сейчас стало ясно – Криш был прав:

«Если Тен Хаг будет слушать Руда, может, у него получится. Думаю, Руд может серьезно помочь, потому что он знает этот клуб. А клуб должен слушать парней, которые там были: тебя [обращается к Рио Фердинанду], Роя Кина, Пола Скоулза или Гари Невилла. Сэра Алекса Фергюсона!

Нельзя перестроить клуб без знаний. Я считаю, что Руд будет полезен, потому что он был внутри клуба, он знает клуб, знает фанатов. Если тренер [Тен Хаг] будет его слушать, это будет полезно для клуба».

Вывод: нужно слушать Криша.

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