Варди поделился секретом футбольного успеха и долголетия. Его предматчевая диета уже стала всемирно известной

Форварду «Лестера» Джейми Варди уже 37 лет и он пока даже не задумывается о завершении карьеры. В прошлом сезоне он помог «лисам» вернуться в АПЛ, а в этом продолжает быть важным игроком основы.

Англичанин стал гостем Youtube-канала The Footy Culture и в очередной раз поделился своей диетой, которой он придерживается в день матча. Ей уже около десятка лет и если все работает, то зачем менять?

«Проснулся, «Ред Булл», приехал на стадион для предматчевой разминки. Снова «Ред Булл», омлет, немного отдыха, может выпью кофе, затем вернулся в раздевалку, чтобы подготовиться и выпить еще один «Ред Булл».

Три банки энергетика, кофе, омлет и в 37 лет ты все еще в старте команды АПЛ. Организм Варди уникален и потребляет столько «Ред Булл», что стоит его ждать в системе, которой сейчас управляет Юрген Клопп.

Варди обожает водку со cкитлс, а еще портвейн, энергетик и двойной эспрессо − и все это перед матчем