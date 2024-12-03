«А ну иди сюда и делай свою работу!». Моуринью вошел в раж и схватил за шкирку своего помощника во время матча «Фенербахче»😲

Жозе Моуринью проявил агрессию в отношении своего помощника, не дав ему отпраздновать голы «Фенербахче» в матче с «Газиантепом».

Турецкий клуб одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам Родриго Бекао и Эдина Джеко на последних минутах игры.

Команда Моуринью была близка к потере очков, но Бекао вывел их вперед всего за 12 минут до финального свистка. После гола, игроки, запасные и тренеры сгрудились в огромную кучу у боковой линии. Однако Моуринью решил, что это неуместно.

Бывший тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реала» хотел привлечь защитника Мерта Мюлдера, чтобы укрепить преимущество. Моуринью рассчитывал, что его помощник Зеки Мурат Голе даст защитнику инструкции, но он был среди празднующих гол Бекао. И это вынудило Моуринью оттащить тренера на бровку за шиворот.

Эта выходка Жозе разлетелась в социальных сетях со скоростью лесного пожара.

Болельщики оценили в комментариях:

💬«Жозе говорит: «А ну иди сюда и делай свою работу!».

💬«Наш тренер точно особенный».

💬«Вы только посмотрите, что он творит».

Победа над «Газиантепом» позволила «Фенербахче» удержать второе место в турнирной таблице Суперлиги и сократить отставание от лидера «Галатасарая» до трех очков.