«А ну иди сюда и делай свою работу!». Моуринью вошел в раж и схватил за шкирку своего помощника во время матча «Фенербахче»😲
Жозе Моуринью проявил агрессию в отношении своего помощника, не дав ему отпраздновать голы «Фенербахче» в матче с «Газиантепом».
Турецкий клуб одержал победу со счетом 3:1 благодаря голам Родриго Бекао и Эдина Джеко на последних минутах игры.
Команда Моуринью была близка к потере очков, но Бекао вывел их вперед всего за 12 минут до финального свистка. После гола, игроки, запасные и тренеры сгрудились в огромную кучу у боковой линии. Однако Моуринью решил, что это неуместно.
Бывший тренер «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Реала» хотел привлечь защитника Мерта Мюлдера, чтобы укрепить преимущество. Моуринью рассчитывал, что его помощник Зеки Мурат Голе даст защитнику инструкции, но он был среди празднующих гол Бекао. И это вынудило Моуринью оттащить тренера на бровку за шиворот.
Эта выходка Жозе разлетелась в социальных сетях со скоростью лесного пожара.
Болельщики оценили в комментариях:
💬«Жозе говорит: «А ну иди сюда и делай свою работу!».
💬«Наш тренер точно особенный».
💬«Вы только посмотрите, что он творит».
Победа над «Газиантепом» позволила «Фенербахче» удержать второе место в турнирной таблице Суперлиги и сократить отставание от лидера «Галатасарая» до трех очков.