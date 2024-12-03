🎥 «Ливерпуль» сыграет с «Аккрингтоном» из четвертой лиги. Клуб прославила культовая реклама молока из 80-х

В 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» сыграет с «Аккрингтон Стэнли» – командой, сейчас выступающей в четвертом английском дивизионе.

Нападающий «Аккрингтона» Джош Вудс был без ума от радости, когда узнал результаты жеребьевки. Как рассказала мама 24-летнего футболиста, он с детства болел за «Ливерпуль».

«Аккрингтон Стэнли» сейчас испытывает трудности. После 16-ти матчей команда занимает 19-ю строчку в таблице четвертого дивизиона Англии.

В Великобритании клуб известен забавной рекламой, которую крутили по телевизору в конце 80-х. Главные герои ролика – два юных болельщика «Ливерпуля». Один из них рассказывает другому, что звездный нападающий «красных» Иан Раш сказал, что если мальчик не будет пить молоко, то в будущем он сможет играть только за «Аккрингтон Стэнли».

«Аккрингтон Стэнли»? Кто это такие?» – удивленно спрашивает второй парнишка.

«Вот именно!» – отвечает юный поклонник молока и Иана Раша.

Как позже рассказывал актер Карл Райс, уроженец Ливерпуля, сыгравший главную роль, изначально в ролике должен был фигурировать «Тоттенхэм», но «шпоры» отказались предоставлять права на использование своего названия.

А вот «Аккрингтон» согласился и не прогадал! В интервью 2012 года Дэвид Ллойд, исполнительный директор «Аккрингтона», сказал, что эта забавная реклама молока принесла клубу 10 000 фунтов стерлингов. А сам Иан Раш позже весело позировал с молоком, на этикетке которого красуется эмблема «Стэнли».

Темная сторона светлой истории – актер Кевин Спейн, сыгравший второго мальчишку, произнесшего культовую фразу. Он несколько раз был осужден за торговлю запрещенными веществами, нанесение телесных повреждений и нападение с целью ограбления. В феврале 2023 года Спейн был приговорен к пожизненному заключению за жестокое убийство в Ливерпуле.

А вот Карл Райс пошел по совсем другой дорожке. Он построил актерскую карьеру, в 2016 году уже повзрослевший мужчина снялся в рекламе водки, видео точно повторяет старый ролик из 80-х, но с одной поправкой – молоко в видео заменил алкоголь.

Реклама из 80-х должна была призвать детей пить больше молока, но за шесть лет, в течение которых ролик крутили по британскому ТВ, фраза «Аккрингтон Стэнли»? Кто это такие?» стала культовой. Этим слоганом «Аккрингтон» стараются задеть и по сей день, но клуб относится к популярной фразе положительно. Скромной команде удалось повысить узнаваемость бренда и неплохо заработать.

Теперь в Британии все знают, кто такие «Аккрингтон Стэнли.

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