📹Салах и Каррагер вновь в центре внимания. Джейми не дал Мо «Игрока матча» и пошутил про скорую встречу на автостоянке

В центральном матче тура «Ливерпуль» «Энфилде» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» − 2:0. Голы забивали Коди Гакпо и Мохамед Салах.

Результат игры отошел на второй план, когда Sky Sports брал послематчевое интервью с Мо Салахом и Вирджилом ван Дейком. В номинации «Игрок матча» капитана попросили выбрать между собой и египтянином. Вирджил ответил: «Я удивлен, что Каррагер не отдал его тебе».

Салах, который в последние дни подвергся критике со стороны легенды «Ливерпуля» , ответил: «Нет, он [Каррагер] не дал бы его мне. Никогда. Он бы не дал! Не хочу об этом говорить!»

Несколько мгновений спустя камеры вернулись в студию, где ведущий Дэвид Джонс попросил Каррагера высказать мнение о комментариях Салаха. Джейми сделал отсылку к стычке Роя Кина и фаната «Ипсвича» , пошутив, что встретится с Мохамедом на автостоянке.

Уже после эфира Каррагер написал твит: «Если честно, я бы отдал [«Игрока матча»] Ван Дейку!» Сделал он это в ответ на пост, что Салах взял награду благодаря Гари Невиллу, чье слово при голосовании было последним и решающим.