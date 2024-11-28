🎥 «Нашему вратарю стало скучно!» Энди Робертсон привез пенальти в игре с «Мадридом», а после дерзко объяснил свои действия

«Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл «Мадрид» в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов. Исход встречи мог быть иным, если бы на 59-й минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен за фол Энди Робертсона на Лукасе Васкесе. С точки пробил Мбаппе, но его удар отразил Куивин Келлехер. А вскоре реализовать пенальти не смог уже Мохамед Салах.

После матча на связь со студией CBS вышел Робертсон. Джейми Каррагер выразил сомнения в целесообразности назначения пенальти. Энди согласился с тем, что касание было минимальным:

«Да, контакт был небольшой. Думаю, я немного отставил ногу, но если реф ставит на точку, он уже вряд ли отменит решение. Да, особого контакта не было, но, думаю, что я слегка задел его [Васкеса] ногой.

Конечно, я был слегка расстроен, но я заметил, что Куивин немного заскучал, так что решил подкинуть ему работы! К счастью, он справился».

Фанаты в восторге от шутки Энди:

💭 «Это самый хладнокровный ответ, который когда-либо давал Робертсон».

💭 «Робертсон хорош не только на поле. Слот прививает парням отличное чувство юмора».

💭 «Мило, что Роббо регулярно заботится о том, чтобы его друг не скучал. Уже в двух матчах подряд он привозит пенальти, а Келлехер выручает».

💭 «Робертсон привозит второй пенальти за неделю, но за эту блестящую шутку я его прощаю».

💭 «Робертсон: «В следующем матче я привезу такой же пенальти, чтобы узнать, сможет ли Келлехер спасти в третий раз». Келлехер принял вызов».

А как вам ответ шотландца?

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