Семья Салаха и Мартин Шкртел в шоке после промаха Мо с пенальти в матче с «Реалом»😱– болельщики солидарны📹

Вчера вечером «Ливерпуль» обыграл «Реал Мадрид» в основном этапе Лиги чемпионов (2:0). Главными героями встречи стали авторы голов Алексис Мак Аллистер и Коди Гакпо.

У главной звезды «Ливерпуля» Мохамеда Салаха тоже был шанс отличиться.

На 70-й минуте игры в пользу «красных» был назначен пенальти, после фола Ферлана Менди на Салахе. Египтянин сам взялся исполнить удар: он разбежался и вложил силу в левую ногу, но не попал в створ! Мяч чиркнул по штанге с внешней стороны!

Семья Салаха присутствовала на стадионе и эмоционально отреагировала на промах Мо, как и Мартин Шкртел, сидевший чуть ниже.

Болельщики в социальной сети «Х» отнеслись к такой реакции с пониманием:

💬«Да мы все так отреагировали».

💬«Приятно увидеть Мартина Шкртела – он тоже переживает».

💬«Даже не узнал Шкртела без лысины».

💬«Брат Салаха такой: «Вот я бы забил!».

💬«Уверен, что этот мошенник Каррагер счастлив, что Салах промазал».