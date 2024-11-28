🎥 «Они долго были занозой в нашей заднице!» Арне Слот устроил стендап после победы над «Реалом»

Впервые за 15 лет «Ливерпуль» обыграл «Мадрид». До этого жребий сводил команды восемь раз за последние 10 лет, в семи встречах сильнее оказались «сливочные», одна игра закончилась нулевой ничьей.

Арне Слот после победы не скрывал радости:

«Вы знаете насколько особенно играть против клуба, который побеждал в Лиге чемпионов столько раз. С клубом, который является действующим обладателем трофея и доминирует в Европе последние годы. Да и долго был занозой в заднице для «Ливерпуля»! Так что мы знали, что неделя будет важной».

Размышляя о грядущих матчах, Арне почему-то забыл упомянуть встречу с «Сити» – ближайшую игру «красных»:

«Как я говорил, если эта неделя закончена, следующая неделя тоже будет серьезной! Впереди матчи с «Ньюкаслом» и «Эвертоном». Важен не только результат, но и то, как мы играли, на это было приятно смотреть».

Также Арне четко объяснил, почему Гравенберха не стоит сравнивать с Кроосом: «Станет ли Гравенберх новым Кроосом? Нет, потому что он голландец, а не немец».

Фанатам веселые комментарии Слота понравились:

💭 «Только мне кажется, что «Ливерпуль» все еще тренирует Юрген Клопп, но только лысый?»

💭 «В контракте тренеров «Ливерпуля» прописано отличное чувство юмора».

💭 «Он только что пропустил «Ман Сити», говоря о серьезных матчах «Ливерпуля»? Мой тренер».

💭 «У Слота уже появляется скаузерский акцент, слышите?»

💭 «Его голос и шутки напоминают мне Клоппа. Парни, как же нам повезло!»

💭 «Боже, он даже не упомянул «Сити»! Арне Слот – просто чилловый парень, который тренирует «Ливерпуль».

Арне оправдывает ваши надежды?

📸 Мбаппе наконец вышел на любимый левый фланг. Итог: незабитый пенальти, худшая оценка, хейт в соцсетях 🤯

Семья Салаха и Мартин Шкртел в шоке после промаха Мо с пенальти в матче с «Реалом»😱– болельщики солидарны 📹

Вот это дружба🤝: Беллингем ждал футболку Трента у раздевалки «Ливерпуля» после матча Лиги чемпионов