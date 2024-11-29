Чалов забил, Хайкин привез с «МЮ», Лодыгин не пропустил. Главное в ЛЕ и ЛК

Обзор 36 матчей.

Новая порция матчей Лиги Европы и Лиги конференций! Ниже – самое важное из футбольного четверга.

Сначала – о матчах ЛЕ.

Второй гол Чалова за ПАОК! Помог убрать РФШ

● ПАОК уверенно обыграл РФШ (2:0). Уже на 2-й минуте отличился Кирил Десподов. Федор Чалов вышел в основе – и наконец-то забил! На 59-й Чалов классно открылся на ближней и среагировал на прострел того же Десподова.

Это первый гол Чалова за греческий клуб в еврокубках. У Федора результативное действие во втором матче подряд: до этого он сделал ассист на победный гол в матче с «Астерасом» (2:1) в греческой Суперлиге.

Прошлый гол Чалова был еще в сентябре – получился курьезным . В матче против «Волоса» (4:1) на 89-й минуте вратарь Даниэль Ковач при выносе попал мячом в ногу Чалова. Теперь забил без помощи от соперника – Федор все-таки адаптировался?

Чалов отыграл 66 минут, а Магомед Оздоев – весь матч. Помогли ПАОК одержать первую победу в ЛЕ за пять туров. Греки набрал четыре очка, до зоны плей-офф пока не дотягивают.

Тяжелая победа «МЮ»: Хайкин ошибся, Хойлунд закинул два

● «МЮ» с трудом обыграл «Буде-Глимт». Никита Хайкин ошибся уже на 1-й минуте – потерял мяч в своей штрафной под прессингом Расмуса Хейлунда. Алехандро Гарначо поймал отскок и забил в пустые ворота.

Но «МЮ» штормит даже с новым тренером Рубеном Аморимом. К середине первого тайма «Юнайтед» уже горел 1:2 – Хокон Эвьен сравнял, Филип Синкернагель вывел норвежцев вперед. «МЮ» пропустил дважды за четыре минуты.

Неуверенно действовал левый защитник Тирелл Маласиа – он сыграл за основу «Юнайтед» впервые за 550 дней. Долго лечил тяжелую травму колена. В конце 2023-го из-за рецидива ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство – теперь все-таки вышел, пусть и не так удачно.

«МЮ» выручил дубль Расмуса Хойлунда – реализовал оба удара в створ, до этого еще отдал голевую. Датчанин не забивал девять матчей, в теперь стал главным героем, поучаствовал во всех трех голах.

«МЮ» не уступает после увольнения Эрика Тен Хага (четыре победы и две ничьих). В следующем туре «Юнайтед» встретится с «Викторией Пльзень». «Буде-Глимт» примет «Бешикташ».

2:2 «Ромы» с «Тоттенхэмом» – благодаря Хуммельсу: привез пенальти, но спас в конце

«Тоттенхэм» не удержал победу над «Ромой» (2:2). Лондонцы почти час вели 2:1, в первом тайме забили Сон Хын Мин и Бреннан Джонсон, римляне ответили только голом Эвана Ндика. «Рома» лишилась нескольких голов из-за офсайдов – но к финальному свистку сравнять все-таки удалось. Новичок «Ромы» Матс Хуммельс откликнулся на прострел Анхелиньо – важнейшая комбинация от защитников.

У Хуммельса невероятно яркий старт в «Роме» – до гола на 91-й минуте было все плохо. В дебютном матче с «Фиорентиной» срезал в свои спустя четыре минуты после выхода со скамейки (получили 1:5). Против «Наполи» из-под него забил Ромелу Лукаку, теперь уже на 4-й минуте привез пенальти – но исправился в самой концовке.

Команда Клаудио Раньери спасает ничью после двух поражений в Серии А: от «Болоньи» (2:3) и «Наполи» (0:1). Не самый приятный старт для опытнейшего итальянца.

«Тоттенхэм» не выиграл после безумного разгрома «Ман Сити» (4:0). Дальше лондонцы сыграют против «Рейнджерс», «Рому» ждет домашний матч с «Брагой».

Что еще в ЛЕ: «Лацио» не забил «Лудогорцу», «Сосьедад» без Захаряна и «Фенер» с Моуринью победили

● «Атлетик» разгромил шведский «Эльфсборг» (3:0). Крайний защитник Адама Бойро и забил, и отдал. Унаи Симон лечил запястье долгих 123 дня – и классно вернулся. Сразу сыграл на ноль, пусть и соперник не напрягал. «Атлетик» набрал 13 очков в пяти матчах ЛЕ – почти идеально.

● «Лион» разнес «Карабах» (4:1). Жорж Микаутадзе осваивается в новом клубе – был дубль «Осеру», теперь дважды забил «Карабаху». Корантен Толиссо вышел во втором тайме и красиво положил из-за штрафной.

● АЗ дважды забил и сыграл вничью с «Галатасараем» (1:1) . Свен Мейнанс вывел голландцев вперед уже на 2-й минуте, но Пер Копмейнерс в конце первого тайма срезал в свои и оформил ничью. «Галатасарай» не выиграл впервые за восемь матчей.

● «Бешикташ» неожиданно влетел «Маккаби» (1:3). Бразильский полузащитник Уэсли Патати помог ассистом и голом. При этом турков еще спасал вратарь Мерт Гюнок: семь сэйвов при трех пропущенных. Первые очки израильтян в этой ЛЕ – сразу три.

● «Виктория Пльзень» обыграла киевское «Динамо» (2:1) с яркой концовкой. Украинцы загрустили в начале второго тайма: через две минуты после отмененного гола Константина Вивчаренко у чехов забил Матей Выдра. После 90-й команды отличились еще по разу, Виктория вела 2:0, но все-таки пропустила на 90+5.

● «Лацио» провел невзрачный матч с «Лудогорцем» (0:0). Римляне часто били (20 ударов против трех), но опасности у чужих ворот не хватало. Во втором тайме был шанс на пенальти, но ВАР его отменил. «Лацио» впервые потерял очки в ЛЕ – полуоснова не вскрыла одного из аутсайдеров.

● «Андерлехт» и «Порту» подарили насыщенные 2:2. В первом тайме Вендерсон Галено забил с пенальти, но после перерыва команды развеселились. Бельгийцы дважды сравнивали, спасли ничью на 86-й минуте.

● «Ницца» сгорела «Рейнджерс» 1:4. Марокканский нападающий Хамза Игаман отметился дублем и голевой. «Ницца» плетется в конце общей таблицы: только два очка в пяти турах. Хотя в Лиге 1 нормальное место в топ-5 – не получается только в ЛЕ.

● «Ференцварош» разобрал «Мальме» – 4:1. Нападающий Барнабаш Варга оформил дубль, наш знакомый по «Краснодару» Кади сделал 1+1. В прошлом матче чемпионата бразилец удалился, а в ЛЕ отдал две голевых против киевского «Динамо» – у Кади максимально активный отрезок сезона.

● «Брага» разнесла «Хоффенхайм» (3:0). Два мяча влетело за первые восемь минут: Брума и Рожер Фернандеш все решили в самом начале. При этом португальцы наиграли только на 0,59 xG – даже этого хватило для легкой победы.

● «Айнтрахт» победил датский «Мидтьюлланд» (2:1). Победный вколотил невероятный Омар Мармуш – теперь лишь с пенальти, но форма у него все равно бешеная.Три гола и два ассиста в ЛЕ, безумные 11+7 – в Бундеслиге.

● ФКСБ не пропустил от «Олимпиакоса» в меньшинстве (0:0). Румынский нападающий Даниэл Бырлиджа схватил вторую желтую на 67-й минуте. Но греки так и не реализовали большинство.

● «Твенте» уступил бельгийскому «Юниону» (0:1). В начале матча отметился Мохаммед Фусейни. «Твенте» мог пропустить еще больше, но немецкий вратарь Ларс Уннершталь выручил целых восемь раз.

● «Сосьедад» убрал «Аякс» 2:0. Таке Кубо во втором тайме и забил, и отдал. «Реал» взбодрился после поражения в принципиальном матче Ла Лиги с «Атлетиком» (0:1). «Аякс» до этого не проигрывал 16 раз кряду. Арсен Захарян по-прежнему восстанавливается.

● «Фенербахче» Жозе Моуринью выиграл у пражской «Славии» (2:1). Юссеф Эн-Несири принес победу на 85-й минуте. Чехи даже владели преимуществом (пять голевых моментов против одного), а забил все равно «Фенер».

Сюжеты в ЛК: «Челси» и «Легия» идеальны, минское «Динамо» с нулем

● Молдавский «Петрокуб» вырвал ничью 1:1 у «Истанбула» на 96-й минуте. Вышедший на замену Ион Борш забил первый мяч за сезон – и сразу в такой важный момент. «Истанбул» не побеждает 10 матчей подряд – теперь еще и такие обидные 1:1. Этот матч прошел еще в среду.

● «Астана» упустила победу над «Виторией Гимараэш» (1:1). Бранимир Калаица в конце первого тайма вывел казахов вперед. «Витория» вырвала ничью только на 89-й минуте, выручил венесуэльский нападающий Хесус Рамирес. В добавленные четыре минуты команды нахватали пять желтых – за споры с арбитром, задержку времени.

● «Челси» разобрался с одним из лидеров Лиги конференций – 2:0 против «Хайденхайма». Победный мяч забил Кристофер Нкунку – француз отличался в каждом матче турнира, включая квалификацию. В конце еще добавил Михаил Мудрик, у него три гола и три ассиста в шести матчах ЛК. «Челси» по-прежнему идеален – 12 очков из 12. «Хайденхайм» оступился после трех побед.

● «Серкль Брюгге» победил шотландский «Хартс» (2:0). Причем ближе к концу матча все было не так очевидно: нападающий Лоуренс Шенкленд мог сравнять, но пробил мимо с пенальти. Бельгийский защитник Гари Манье сделал 2:0 только на 90-й минуте.

● Минское «Динамо» уступило «Копенгагену» 1:2. Экс-игрок «Краснодара» Виктор Классон сделал ассист. Белорусы сравняли еще на 13-й минуте, но в итоге пропустили второй с пенальти. Динамовцы по-прежнему без очков: четыре поражения с разницей 2:9.

● «Ноа» и «Викингур Рейкьявик» закончили без голов (0:0). Армяне даже чаще били (11 против 6), но ничья – скорее закономерный итог. «Ноа» набрал четыре очка, «Викингур» – семь.

● «Санкт-Галлен» и сербская «Бачка-Топола» сыграли вничью 2:2. Команды соблюли идеальный баланс: по разу выходили вперед, 1:1 – итог каждого тайма. За сербов дублем отметился полузащитник Милош Пантович.

● Боснийский «Борац Баня-Лука» перевернул матч против ЛАСК (2:1). Австрийцы с 7-й минуты играли вдесятером – опытный вратарь Йорг Зибенхандль сыграл рукой за штрафной и получил прямую красную. ЛАСК не поплыл, а в начале второго тайма даже вышел вперед усилиями Валона Бериши. Боснийцы дважды ответили только после 80-й – долго не пользовались удалением.

● АПОЭЛ неожиданно выиграл у «Мольде» в гостях (1:0). Киприотам помог точный удар Константиноса Лайфиса. Вратарь Вид Белец насобирал пять сэйвов. У норвежцев только одна победа и три поражения в этой ЛК.

● Словенский «Целе» и польская «Ягеллония» выдали развеселые 3:3. Хесус Имас и Кристоффер Хансен создали два польских мяча за семь минут – у каждого 1+1. «Ягеллонию» подвел только автогол Адриана Диегеса на 80-й минуте. Словенцы дважды вели, а в конце еле спасли ничью.

● «Панатинаикос» победил финский ХИК 1:0 – тоже благодаря автоголу. 36-летний капитан ХИК Йоона Тойвио срезал в свои на 33-й минуте. Юрий Лодыгин провел матч на ноль, сделал три сэйва. Российский вратарь сыграл лишь второй раз в этом сезоне.

● Шведский «Юргорден» переиграл «Нью Сэйнтс» из Уэльса (1:0). Единственный мяч – у норвежского полузащитника Тобиаса Гулликсена. «Юргорден» взял семь очков в четырех турах – точно неплохой результат.

● «Фиорентина» разобралась с «Пафосом» (3:2). «Фиорентина» сохраняет шикарную форму: 10 побед и одно поражение в последних 11 матчах.

● «Лугано» уверенно обыграл «Гент» (2:0). Хишам Мау отличился в начале матча, Усман Думбия добавил в конце. «Лугано» взяли три победы в четырех турах ЛК, в чемпионате Швейцарии бьется за первое место с «Базелем» – все отлично.

● «Бетис» упустил победу над «Младой Болеслав» (1:2. Джовани Ло Чельсо вроде бы задал предсказуемый ход, но чехи перевернули матч за три минуты. На 51-й забил Матиаш Войта (20 лет), на 54-й – Патрик Выдра (21).

● «Олимпия» победила «Ларн» из Северной Ирландии (1:1). Победный забил хорват Иван Дурдов. Только «Ларн» и минское «Динамо» до сих пор без очков в Лиге конференций.

● «Легия» разгромила «Омонию» (3:0). Причем игра была почти равной: киприоты даже больше владели мячом (56% на 44%) и создали четыре острых момента (против двух у поляков). «Легия» по-прежнему не теряет – лидирует в паре с «Челси».

● «Рапид» и «Шэмрок Роверс» сыграли вничью (1:1) . Австрийцы забили в самом начале, потом рассчитывали на пенальти (ВАР отменил), а на 55-й минуте пропустили от нападающего Джонни Кенни. «Рапид» впервые не выиграл в ЛК.

Фото: Gettyimages /Milos Bicanski, Marc Atkins, Paolo Bruno; East News /Gints Ivuskans / AFP