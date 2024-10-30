🎥 Кьеллини – фанат Кина! Джорджо надел особенную футболку «Ман Юнайтед», Рой даже покраснел от смущения

Гари Невилл, Джейми Каррагер, Рой Кин и Иан Райт специально для Sky сняли сериал о своем путешествии по Италии. Легенды британского футбола заглянули в Турин, где их пригласил на ужин местный кумир – Джорджо Кьеллини.

Экс-защитник «Ювентуса» сорвал аплодисменты британцев, появившись на съемочной площадке в ретро футболке «Ман Юнайтед» с фамилией Роя на спине. Кин даже покраснел от смущения!

«Ты выглядишь замечательно в этой футболке», – заметил Невилл.

«У меня есть история, – начал Джорджо. – Я был на мероприятии о ретро-форме, меня попросили выбрать одну футболку. Я думал: не Роналду, не Месси».

«Может, Невилл?» – пошутил Гари.

«Нет. Я говорю им: «Вау, хочу футболку «Манчестер Юнайтед» Роя Кина», – закончил историю Кьеллини, посмотрев на ирландца.

«Это прекрасно. Ты глянь, тебе очень идет. Отлично в этом выглядишь», – с улыбкой заметил Рой.

Одни из самых суровых футболистов прошлого расплылись в обоюдных комплиментах. Джорджо заметил, что в Италии Роя любят даже больше, чем в Англии, в основном из-за его выступления в полуфинале Лиги чемпионов 1999 года против «Юве».

Кьеллини даже думал сменить клубную прописку из-за Роя: «Представьте, я подумывал о переходе из «Ювентуса» в «Сандерленд». Это было только из-за него [Кина]».

Ирландец признался, что после требла в 1999 году мог перебраться в Турин:

«Я почти перешел в «Ювентус», в 2000 году договорился о переходе с босом. Контракт истек, поэтому я обсуждал трансфер с «Ювентусом», «Баварией» и несколькими другими клубами, но Гари [Невилл] не хотел, чтобы я покидал «Юнайтед».

Какие же крутые!

Буффон женился на популярной телеведущей! Свадебная церемония − парад звезд «Юве» и итальянского футбола

🎥 Дуэт Райта и Кина покорил сердца фанатов! Посмотрите, как трогательно Рой заботится о друге после операции

🎥 Петер Шмейхель под гитару исполнил песню Oasis. Каррагер, Невилл и Скотт подпевали, а Кин отказался это слушать