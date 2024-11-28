Вот это дружба🤝: Беллингем ждал футболку Трента у раздевалки «Ливерпуля» после матча Лиги чемпионов

Джуд Беллингем получил футболку Трента Александра-Арнолда после матча «Ливерпуль» - «Реал Мадрид» (2:0).

В среду вечером закадычным друзьям пришлось забыть про личные отношения, когда «Реал Мадрид» отправился на «Энфилд», чтобы сразиться с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов.

После финального свистка Беллингем подошел к раздевалке хозяев поля, чтобы получить футболку друга, а ему передать свою.

В итоге у него состоялся короткий разговор с Райаном Гравенберхом, который и помог осуществить обмен.