Ди Мария обошел Месси и почти догнал Роналду по ассистам в ЛЧ. До рекорда – всего два

И это в 36 лет!

Анхель Ди Мария близок к рекорду Лиги чемпионов по ассистам – благодаря двум голевым в суперкамбэке «Бенфики» против «Монако» (3:2) он обогнал Лионеля Месси и вплотную подошел к Криштиану Роналду.

По ассистам разные данные, но УЕФА ставит Ди Марию на второе место

«Бенфика» победила «Монако» (3:2) в гостях благодаря двум голам после 84-й: за четыре минуты забили Артур Кабрал и Зеки Амдуни.

Оба мяча – с навесов Ди Марии. Оба навеса – на подступах к штрафной. Анхель подал слева – замкнул Кабрал, закинул справа – попал Амдуни. Два решающих действия, которые превратили намечающееся поражение в победу.

Сайт УЕФА подсчитал, что до этого матча тройка главных ассистентов в истории Лиги чемпионов выглядела так: Роналду – 42, Месси – 40, Ди Мария – 39. Таким образом, Ди Мария обогнал Месси и с 41 голевым пасом отстает всего на один от Роналду.

Есть и другие версии. Например, Transfermarkt записал на Роналду 48 голевых передач, второе место делят Райан Гиггз и Месси (по 45), за ними – Ди Мария с 42 пасами. При этом у Криштиану за два ассиста из этих 48 зачтены заработанные пенальти.

Опта перед турниром вообще считала так: 41 – у Гиггза, 40 – у Роналду, 39 – у Месси, по 36 – у Ди Марии с Дэвидом Бекхэмом. Везде разные цифры.

И все-таки ориентируемся на статистику УЕФА – все-таки турнир проводится под его эгидой. По ней игроку «Бенфики» остался один голевой пас до Роналду, два – до лидерства. «Для меня Роналду и Месси – лучшие футболисты в истории», – недавно сказал Ди Мария. Есть шанс обойти их.

Почему бы не оформить рекорд уже на этом этапе турнира? Правда, дальше у «Бенфики» непростой календарь: домашние матчи против «Болоньи» и «Барселоны», затем – выезд к «Ювентусу».

Ди Мария в шикарной форме: восемь очков за три матча 🔥

Анхель ярко провел прошлый сезон в «Бенфике» – 17 голов и 13 результативных передач во всех турнирах. В еврокубках – ЛЧ+ЛЕ – пять мячей (но три – с пенальти) и два ассиста.

Сейчас идет не хуже: 13 очков (8+5) в 16 играх – почти половина от результата прошлого сезона. В ЛЧ пока 1+2 – добавил два ассиста с «Монако» к голу в ворота «Атлетико» с пенальти.

В последних трех матчах Ди Мария набрал восемь очков. Половину – в игре Кубка с «Эштрелой» (сделал 3+1 с выдающимся голом через себя), остальные – в важных играх против «Порту» (дубль) и «Монако» (два ассиста).

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже доволен: «Я работаю со всей атакующей группой, мы серьезно трудились последние три месяца. Ди Мария проводит очень хороший сезон. Он отличный парень. Очень спокойно относится к моим решениям».

А Ди Мария рад победе: «ЛЧ есть ЛЧ, нет ни одной легкой игры. Мы провели отличный матч. Очень благодарны за поддержку фанатов – в любой точке мира мы играем дома». Получив приз лучшему игроку матча, Анхель сказал УЕФА, что три очка в этой игре были решающими – после двух поражений (от «Фейеноорда» и «Баварии) в ЛЧ.

«Бенфика» идет 14-й в общей таблице за три тура до конца этапа. У нее на очко меньше, чем у команд из топ-8, на очко больше, чем у несеяных для стыков. Отрыв от зоны вылета – пять баллов, но календарь дальше тяжелый: «Барса» и «Юве» после «Болоньи».

Будущее самого Ди Марии пока под вопросом. Летом аргентинец продлил контракт с «Бенфикой» до лета 2025-го. Он продолжает выступления с клубом в четырех турнирах, в июне еще и ожидается клубный ЧМ.

К тому времени Ди Марии уже исполнится 37 лет.

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Фото: IMAGO/Nicola Mastronardi/IPA Spo/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Gualter Fatia