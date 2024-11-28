Инсайды о старте Аморима в «МЮ»: как тренирует, общается с медиа и о чем уже попросил боссов

Рубен Аморим осваивается в «Манчестер Юнайтед»: спустя всего 17 дней в Англии каждый его шаг оброс тонной инсайдов.

Рассказываем главное.

Детали тренировок: отработка паттернов из «Спортинга», индивидуальная работа с молодежью, штрафные рывки за потерю мяча

Перед дебютным матчем против «Ипсвича» Аморим провел только две тренировки. Обе – в сильно усеченном составе: из сборников был только Бруну Фернандеш, который из-за дисквалификации вернулся в Каррингтон раньше.

Помимо базовой для себя схемы 3-4-2-1, Рубен требует от игроков интенсивнее и быстрее работать на тренировках, активнее «мыслить на ходу». Он хочет сократить время на возврат владения и «улучшить связь между физической подготовкой и остротой ума», чтобы команда не теряла концентрацию и не бросала играть.

На первых тренировках Аморим отдельно поработал с Кобби Майну и Амадом Диалло. По данным Sky Sports, тренер обсуждал с ними положение тела при получении передач и выбор момента для продвижения с мячом или паса.

Нововведение – штрафные рывки за потерю мяча. Если атакующая команда теряет мяч в двусторонке, то полным составом делает 50-метровый спринт на свою половину – имитация мгновенного контрпрессинга. В отдельных случаях Аморим дает такой спринт без потери владения. У каждого упражнения с мячом есть точное время на выполнение, его Рубен засекает сам.

На доступной журналистам части тренировки «Юнайтед» заметили игровой паттерн «Спортинга»: диагональ от крайнего ЦЗ в тройке вингбэку в высокой позиции ➡️ рывок одной из десяток во фланг ➡️ прием паса от вингбэка и прострел на форварда / вторую десятку, заполняющих штрафную. Джеймс Дакер из The Telegraph писал, что ключевым игроком для роли одной из десяток Аморим видит Мэйсона Маунта. Лучший сезон в карьере (2021/22, 13+16 во всех турнирах) англичанин провел на позиции правой десятки в 3-4-2-1 у Томаса Тухеля.

По данным Криса Уилера из Daily Mail, у футболистов сложилось впечатление, что Рубен будет не менее строгим, чем Эрик Тен Хаг. При этом португальца находят более обаятельным и комфортным в общении. Возраст Аморима (39 лет) делает его более доступным и понятным для игроков.

Еще один бонус – молодой тренерский штаб. Во время предматчевой разминки ассистенты Аморима толкались с футболистами «Юнайтед» , имитируя борьбу на стандартах.

Общение с медиа: Аморим попросил уменьшить количество интервью, а эксперт по языку тела (!) разобрал его поведение на пресс-конференции

После игры с «Ипсвичем» уставший Аморим констатировал: «За эту неделю я говорил с медиа больше, чем за четыре года в «Спортинге». Когда ты много говоришь и не побеждаешь, всем становится сложно. Мне просто нужно поработать с игроками». На послематчевом флэш-интервью португалец заявил, что попросил департамент коммуникаций «Юнайтед» сократить количество интервью.

Внимание медиа и правда безумное: 11 ноября Аморим дал два больших интервью (одно – для клубного ТВ, другое – для Sky Sports, общался с Гари Невиллом). В тот же день провел первую пресс-конференцию в роли главного тренера «Юнайтед» – она длилась больше часа, пришли сразу 50 журналистов. Контента получилось так много, что ответы Аморима публиковали в течение трех следующих дней.

Сильнее всех постарался Daily Mail: издание, знаменитое текстами о том, что Онана уронил ключи от машины, а Тен Хаг купил туалетную бумагу перед матчем с «Ман Сити», запросило комментарий Джуди Джеймс – эксперта по языку тела. По ее мнению, Аморим – харизматичный, имеет «привлекательную улыбку глаз» и не выглядит угнетенным, в отличие от предыдущих тренеров «Юнайтед». При этом, по мнению Джеймс, во время пресс-конференции жестикуляция Аморима не соотносилась с его словами, что может означать самокопание или дискомфорт из-за языкового барьера.

Характерная черта пресс-конференций Аморима – честность и указание четких сроков. Тренер уже несколько раз подчеркнул, что в первое время футболистам «МЮ» придется «страдать и терпеть». А еще обрисовал два пути для клуба: «Первый: мы забываем о новой идее и пробуем побеждать, играя в тот футбол, к которому они привыкли. Но в следующем году, в этой же точке, мы столкнемся с теми же проблемами. Или мы начнем строить что-то новое: немного риска, немного страданий, и в следующем году на этом же этапе мы будем лучше. Думаю, придется немного рискнуть».

Дедлайн для оценки работы тренер тоже обозначил: «У меня контракт на два с половиной года. Думаю, через два года вы поймете, подходящий ли я тренер, или команде нужны изменения».

Трансферные цели: пока Аморим верит в прогресс этого состава, но приоритеты на 2025-й уже есть

По данным Sky Sports, сейчас Аморим сосредоточен на прокачке доступного состава. Зимних трансферов Рубен не просил, но они и без этого были маловероятны – закупку в летнее окно завершили без проблем только благодаря выгодной продаже Скотта Мактоминея в «Наполи».

В «Юнайтед» уверены, что большая часть состава сможет адаптироваться не только к изменениям в схеме, но и к новым ролям. И считают, что за счет внутренних ресурсов невозможно усилить только одну позицию – левого вингбэка. Фабрицио Романо писал, что Рубен попросил руководство сделать трансфер «левоногого топ-игрока» первым приоритетом на 2025-й.

В шорт-листе – четыре фамилии.

● Альваро Фернандес . У воспитанника «Юнайтед», который летом перешел в «Бенфику» за 6 млн евро, уже два гола в португальском чемпионате. У «МЮ» есть право первоочередного выкупа за 16 млн;

● Альфонсо Дэвис . Считается приоритетной целью, хотя биться за потенциального свободного агента придется с «Реалом». По слухам, Дэвис хочет зарплату в районе 300 тысяч евро в неделю и подписной бонус в 10 млн;

● Тео Эрнандес . Контракт капитана «Милана» истекает в 2026-м, следующее лето – идеальное время для переговоров. Возможный минус – возраст, следующей осенью Эрнандесу исполнится 28 лет, а часть новой политики INEOS – отказ от приобретения возрастных игроков вроде Каземиро (за 30-летнего опорника «Юнайтед» заплатил 70 млн евро);

● Милош Керкез . Крайний защитник «Борнмута», за которым следит не только «Юнайтед», но и «Ливерпуль». Считается, что в иерархии потенциальных вингбеков венгр имеет самый низкий приоритет.

На фоне низкой результативности форвардов «Ман Юнайтед» ожидаемо связывают с Виктором Дьокерешем (клуб минимум дважды отправлял скаутов на его матчи), Омаром Мармушем из «Айнтрахта» (11+7 за 11 туров Бундеслиги), Виктором Бонифасе и Виктором Осимхеном. Среди альтернатив здесь и сейчас – аренды Рандаля Коло-Муани и Эвана Фергюсона.

*** 28 ноября Аморима ждет первый домашний матч. Посмотрим, не придется ли идти к руководству с просьбами о срочных трансферах после игры с «Буде Глимт».

Пять вещей, которые я жду от Аморима в «Ман Юнайтед»

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Фото: AP /Martin Rickett, Dave Shopland