«Челси» в топ-3 АПЛ. Какие идеи Марески уже работают?

Наблюдения Славы Палагина.

«Челси» Энцо Марески вышел на путь сдержанного оптимизма. По дороге у команды появляются неожиданные фанаты. Например, Гари Невилл, поделившийся в октябре характерной историей:

«Верьте мне или нет, но после стартового матча «Челси» с «Ман Сити» я поменял мнение насчет топ-4. Несмотря на то, что «Челси» проиграл, они меня убедили. Я увидел много вещей, которые мне понравились. Вот почему, давая прогноз для Monday Night Football, я включил их в свою четверку. Карра бесился, потому что зрители не знали, что я поменял мнение в последний момент. Но что-то меня зацепило – в их схеме, в их команде, в их полузащите. Я подумал, что если они еще и сыграются, то есть большой шанс, что они закончат сезон в четверке».

К прогнозам Гари (как и к любому другому) нужно относиться осторожно: в той же четверке у него не оказалось «Ливерпуля», зато был «Ман Юнайтед». Гораздо важнее аргументы и динамика впечатлений. Матч с «Сити» был первым для «Челси» в сезоне, но с тех пор Невилл только укрепился в своем мнении. Более того, планка поднялась еще выше. По мнению Гари, усилив буквально пару позиций, «Челси» будет претендовать не просто на четверку, а даже на титул.

Напрашивается логичный вопрос: что же такого сотворил Мареска, очередной тренер, пришедший летом?

1. Пожалуй, главное достижение Энцо за эти три месяца – порядок. Напомним, речь про команду, которая еще недавно переодевалась в двух раздевалках и проводила две двусторонки, чтобы поиграть смогли все.

Мареска навел порядок через жесткое разделение состава. Летом итальянец порезал команду на три части: основа + запас + те, кому пора на выход . Авторитетов для Энцо не существует: в последнюю категорию попали Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл. Знакомство с Мареской тоже ничего не гарантирует: прихваченный из «Лестера» Кирнан Дьюзбери-Холл вообще не выходит в АПЛ. Даже трансферная стоимость – не аргумент: в запас все глубже проваливается Энцо Фернандес.

Очевидный плюс такого подхода – сыгранность основы. Прямо сейчас у Марески фактически две команды: одна играет строго в АПЛ, другая – в Лиге Конференций. Состав между матчами меняется либо полностью, либо почти полностью.

Разделение не только спаивает основу, но и разгружает ее – бонус на фоне конкурентов, которые вынуждены выпускать лидеров дважды в неделю. Прямо сейчас «Челси», возможно, самая предсказуемая команда АПЛ с точки зрения состава. Спорными остаются максимум 2-3 позиции (фланг обороны + опорник + крайний полузащитник), но и тут в последнее время стабильность.

Внутри основы уже появляются рабочие связи – прямой результат сыгранности и минимального количества травм. В центре обороны – почти неизменная комбинация из Уэсли Фофана и Ливая Колвилла. В атаке сразу два союзника для Коула Палмера – теперь не только Николас Джексон, но и Нони Мадуэке (с ним знакомы еще по молодежке). В опорной выстраивается химия между Мойсесом Кайседо и Ромео Лавией.

Разумеется, у запасных другой взгляд на ситуацию. Уже появляются слухи о недовольстве Кристофера Нкунку, который вынужден играть только в кубках. При этом Мареска не закрывает путь в основу на шлагбаум. Пример и форма Педру Нету доказывают: перестановки по ходу сезона реальны. Главное – быть сильнее игрока из основы.

2. Еще один признак порядка – структурность «Челси» при владении.

Маурисио Почеттино не скрывал, что главной задачей в этой фазе было отдать мяч Палмеру и подобрать для него идеальные условия. В чем выражалось? В том, через какую зону «Челси» предпочитает атаковать. Выбирали правую, просто потому что там стартовал Палмер. Через его фланг «Челси» проводил 41% атак. Сопоставимая пропорция в АПЛ была лишь у «Арсенала» с Эдегором и Сака в этой зоне.

Учитывая таланты Палмера, решение Почеттино было оправданным: Коул даже благодарил аргентинца за свободу, которую дает такая структура. У Марески – другой подход. Итальянец – за диверсификацию атаки. Теперь у «Челси» нет перекоса в сторону одного из направлений.

Факторов – два. Первые – изменение позиции Палмера. Теперь стартует не справа, а под нападающим. Второй – строгая структура позиционных атак. Мареска использует классику для топ-клубов – 3+2+5. Симметричность подталкивает команду к поиску разных вариантов.

Любопытная деталь – как «Челси» приходит к этой структуре. Все зависит от того, кто стартует с Кайседо в полузащите. Если выходит Энцо Фернандес, то крайний защитник заходит в опорную:

Если рядом с Кайседо выходит Лавия, крайний защитник поднимается еще выше и становится дополнительной десяткой:

Само наличие структуры – не панацея. Выстраиваясь, как команда Пепа, «Челси» еще далек от того, чтобы атаковать, как команда Пепа. Но выстраиваясь таким образом каждую неделю в одинаковом составе, игрокам намного легче заучивать комбинации и идти к этой планке.

Палмер, безусловно, остается главной звездой атаки, который может создать момент из ничего. Но этот «Челси» намного лучше готов к сценарию, в котором у соперника получилось его нейтрализовать. Маршрут к альтернативным вариантам прокладывает именно структура Марески.

3. Важно не перепутать: «Челси» Марески – системная, но не догматичная команда . За догматичность Энцо критиковали в прошлом сезоне Чемпионшипа. Получив работу в топе АПЛ, итальянец намного чаще оглядывается на соперника. Возможно, именно этот скачок повлиял на философию итальянца.

Не меняя радикально стиль, теперь Мареска адаптирует детали плана, чтобы надавить на болевые точки противника. Вот лишь несколько примеров:

● Стартовый матч сезона с «Сити». Понимая, что не будет Родри, Мареска целенаправленно бьет по опорной. Там регулярно открывается Фернандес. Аргентинца подводит медлительность, но благодаря открываниям все равно создает много проблем;

● Офсайдная ловушка «Брайтона». «Челси» топово вскрывает ее через смену движения. Получилось отдать сразу 6 разрезающих передач. Четыре – со своей половины (рекорд сезона). Яркая победа 4:2;

● Схема «Ньюкасла» с Жоэлинтоном в роли скрытого левого защитника. Чтобы Палмер не угодил в ловушку, Мареска переводит его ближе к левому (правому для «Ньюкасла») флангу. Там против Палмера умный, но уже теряющий в резкости Фабиан Шер. Коул потешается над ним.

4. Гораздо больше гибкости у Марески в стадии игры без мяча.

Главное изменение – «Челси» больше не суперпрессингующая команда. Это было ключевой характеристикой при Почеттино . Наличие прессинг-машины Галлахера дополнительно подталкивало к агрессивной манере. Продажа Конора вместе с назначением Марески сделали из «Челси» куда более адаптивную команду.

Хорошее отражение – интенсивность игры без мяча. При Почеттино «Челси входил в топ-3 лиги. При Мареске – не попадают даже в первую десятку.

База – контроль первой стадии розыгрышей. Если она барахлит у соперника, «Челси» не идет в постоянное давление и сдерживает в среднем блоке. Выстраиваются в схеме 4-4-2:

Если первая стадия у соперника выстроена, «Челси» может переключаться в прессинг-режим. Иногда врубают персональное давление по всему полю:

Более того, «Челси» готов менять подход даже по ходу матчей. Идеальный пример – игра с «Брайтоном». По словам Марески, в первом тайме соперник удивил его наличием сразу двух ложных фулбеков. Решение в перерыве – переход на персональный прессинг с постоянными выдвижениями Фофана из защиты. Похвально, что итальянец решился, даже несмотря на то, что «Челси» вел в счете.

5. Еще один секрет нового «Челси» – молодые игроки начинают взрослеть и матереть . Это заметно и на командном уровне, и на индивидуальном. Не один Мареска приложил к этому руку, но изменения, которые он запустил на поле, тоже создают комфортные условия игрокам.

Структура позиционных атак – фактор, который точно повлиял на форму Колвилла и Кайседо. Оба возвращаются на уровень, который показывали в «Брайтоне» Роберто де Дзерби. Важная деталь для Колвилла – варианты для первого паса (теперь их больше). Важная деталь для Кайседо – наличие второго опорника, с которым можно отыграться (теперь он есть).

Смена позиции Палмера – ход, который помогает раскрыть потенциал Мадуэке и Джексона. Коул подстраивается под их движение. Мадуэке любит изоляции 1-в-1 – Палмер помогает организовать (пока самая результативная комбинация АПЛ). Джексон любит атаковать на скорости – Коул поддерживает и не отстает (все три голевые Николас отдавал ему).

6. Еще одно проявление зрелости – матчи «Челси» с топ-клубами. Неприятной привычкой последних лет были не просто поражения, а разгромы. Поучаствовали почти все гранды. Приятным исключением для «Челси» были только матчи с «Ман Сити» (тут на удивление давали бой).

Осенняя серия игр с «Ливерпулем», «Ньюкаслом», «МЮ» и «Арсеналом» – четкий признак прогресса. Несмотря на то, что в каждом матче пропускали в момент, когда играли не хуже, не сыпались и отвечали. Этот «Челси» лучше держит себя в руках. Мареску особенно порадовала устойчивость, которую команда показывала на «Энфилде» и «Олд Траффорд».

7. Вероятно, следующая цель – сыграть лучше топ-клуба. Пока максимум «Челси» – игра на равных . Вот показательная таблица ожидаемых очков. Перед серией игр с топами «Челси» шел в лидирующей группе АПЛ. По итогам серии – скатились в середину:

Главная проблема в топ-матчах – офсайдная ловушка. Ее Мареска перенял от Мануэля Пеллегрини, с которым когда-то работал в «Вест Хэме». Принципы – схожи. Защитники выстраиваются в цепочку строго по линии штрафной. Заходить в штрафную запрещено – это лава.

В топ-матчах за это наказывают. Вот лишь несколько причин:

● Офсайдная ловушка у «Челси» есть, а вот давление на игрока с мячом оказывается не всегда. Сопернику намного проще выловить момент для паса, когда у него есть время подумать;

● Из-за того, что защитники стоят на линии почти на цыпочках, им сложно переключиться на бег, когда ловушку прорывают и надо впопыхах догонять;

● Предсказуемость. Из-за того, что офсайдную ловушку устраивают только по линии штрафной, сопернику проще подстроиться. Причем это касается и пасующего, и вбегающего;

● Исполнение. Пока оно хромает. Кто-то постоянно падает в лаву и рушит карточный домик:

Самый обидный аспект ловушки – из-за одного бага команда уязвима, даже когда весь остальной код работает.

8. Еще один аспект, который сдерживает развитие «Челси», – стандарты . На фоне неудач в прошлом сезоне клуб пригласил Бернардо Куэву – спеца, который отвечал за стандарты в «Брентфорде». При нем ситуация не улучшилась. «Челси» почти ничего не создает после стандартов.

Три мяча не должны вводить в заблуждение. Два из них – результат дальних ударов Палмера и Кайседо. Единственный по-настоящему тренерский гол удалось забить в матче с «Вулвз» – худшей командой Европы по игре на стандартах (9 пропущенных – больше всех в топ-лигах).

Самое грустное – острота моментов после угловых и штрафных. На стандарты у «Челси» приходится лишь 10% от всей созданной остроты – самая низкая доля в АПЛ. Забавно, но «Челси» намного удобнее быстро разыгрывать штрафные – в момент, когда соперник начал завязывать шнурки или еще не сел в защиту. Этот трюк удалось провернуть уже дважды.

9. Финальный пункт – вопрос на засыпку: Роберт Санчес – самый противоречивый вратарь мира прямо сейчас?

С одной стороны, прекрасно оснащен технически. Может отдать с обеих ног – причем как коротко, так и длинно. С другой, постоянно подводит принятие решений, когда надо выбрать, кому именно пасовать. Что приоритетнее в этом случае для команды, которая играет в современной манере и делает ставку на пасующего вратаря?

Еще одно противоречие – чисто вратарские навыки испанца. Санчес – неплохой шотстопер. В этом сезоне показывает рекордные цифры отражения ударов (уступает в АПЛ только Алиссону). При этом категорически плох в момент, когда соперник обошел офсайдную ловушку, и надо страховать. В этих эпизодах регулярно проваливается.

Пока для Марески стакан скорее наполовину полон, чем пуст. Но удивительно, что с таким подбором вратарей Энцо даже не решается на эксперименты.

Палмер в «Челси» Марески сверкает еще ярче? Разбор

Фото: Gettyimages.ru /Eddie Keogh, Mike Hewitt