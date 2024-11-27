Сборная лучших игроков «Ливерпуля» и «Мадрида» этого сезона. У фанатов нашлись претензии к составу 😡

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Мадрид». За последние десять лет жребий сводил команды восемь раз, статистика однозначно говорит в пользу «королевского клуба», на счету которого семь побед над мерсисайдцами. Одна встреча закончилась нулевой ничьей, а суммарный счет – 17:4 в пользу «сливочных».

Кажется, в этот раз «королевскому клубу» будет гораздо сложнее. «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, до пятого игрового дня «красные» лидировали и в Лиге чемпионов.

А вот «Реал» после нескольких неудач в чемпионате пытается сократить отставание от «Барселоны», пользуясь осечками каталонцев. В главном клубном турнире Европы «сливочные» после четырех матчей набрали шесть очков и перед стартовым свистком над «Энфилдом» занимают 22-ю строчку.

Портал Football Tweet в преддверии матча составил комбинированный состав из лучших футболистов «Ливерпуля» и «Мадрида» на старте сезона.

Основу команды составили подопечные Анчелотти: Винисиус, Килиан Мбаппе, Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Тибо Куртуа. За мерсисайдцев отвечают Мо Салах, Вирджил Ван Дейк и Трент Александер-Арнолд.

В соцсетях обсудили получившийся состав:

💭 «Гравенберх – лучший полузащитник, и вы, ребята, увидите это сегодня».

💭 «Робертсон вместо Менди, а Гравенберх вместо Камавинга, тогда будет нормальный состав».

💭 «Как всегда «Ливерпуль» недооценили. В этом сезоне состав должен почти полностью состоять из наших игроков».

💭 «Мак Аллистер или Гравенберх вместо Камавинга».

💭 «Конате в этом сезоне сильнее Рюдигера, посмотрите на статистику».

💭 «Тот, кто составлял эту команду, точно не смотрел футбол в этом сезоне».

А как вам такой состав?

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