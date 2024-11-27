🎥 Беллингем первоклассно ответил на вопрос о переходе Трента в «Мадрид». Клубы обсудят трансфер перед игрой в ЛЧ

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов на «Энфилд» приедет «Мадрид». В последние месяцы пресса активно пишет об интересе «сливочных» к Тренту.

Как передает Marca, перед матчем «Ливерпуль» и «Реал» проведут переговоры по Александер-Арнолду. У клубов хорошие отношения, «красные» хотят подробнее узнать о намерениях «Мадрида» в отношении защитника.

Если кто и будет рад видеть Трента на «Бернабеу», так это Джуд Беллингем. У парней сложились прекрасные отношения, в расположении сборной Англии они часто проводят время друг с другом. В преддверии матча журналисты спросили у Джуда, хотел бы он играть за одну команду с Трентом в следующем сезоне.

Беллингем ответил первоклассно:

«В следующем сезоне я и так буду играть с ним вместе – в сборной Англии. Послушайте, он игрок «Ливерпуля», будет неуважительно говорить о чем-то, что может быть неправильно истолковано. Особенно неуважительно делать это перед большим матчем, приехав к нему домой [в Ливерпуль].

Думаю, важно снять с него [Трента] это давление. Он мой хороший друг, я всегда желаю ему лучшего, конечно, не сегодняшним вечером! Да, посмотрим, как все пойдет, но, как я сказал, он игрок «Ливерпуля».

Фанаты благодарят Джуда за профессиональный комментарий:

💭 «Джуд – кошмар для журналистов, он никогда не позволит им превратить свои слова в скандал».

💭 «Этот парень такой зрелый, всегда первоклассно общается с прессой».

💭 «Он так широко улыбнулся, когда речь зашла о Тренте, они настоящие друзья! Мне понравилось, что он не начал спекулировать на тему трансфера, хотя я как фанат «Реала» хочу видеть Трента в нашей команде».

💭 «Джуд, спасибо за такой ответ, ты хороший парень. Кстати, если Джуд хочет играть с Трентом, он может перейти в «Ливерпуль». А «Мадриду» отдадим Эндо, обмен равноценный!»

💭 «Не могу поверить, что ему всего 21 год. Он невероятно зрел, всегда ведет себя так, будто уже 20 лет играет в футбол и раздает интервью».

💭 «Ответил уважительно и корректно. Многим опытным игрокам стоит у него поучиться».

Как вам ответ Беллингема?

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