📸 🎥 Фанаты «Ливерпуля» ночью запускали салют у отеля «Мадрида». Они делают это не впервые – в прошлый раз не помогло

Лига чемпионов вновь свела «Мадрид» и «Ливерпуль». За последние 10 лет команды встречались восемь раз: в семи играх сильнее оказался «Реал», один матч закончился ничьей, общий счет – 17:4 в пользу «сливочных».

В этот раз «красные» подходят к матчу в статусе фаворита: подопечные Слота лидирует в ЛЧ и АПЛ, а команда Анчелотти страдает из-за травм, испытывает сложности в Испании и Европе.

Все же поклонники мерсисайдцев решили попытаться дополнительно ослабить соперника. Как сообщает журналист Аранча Родригес, в ночь перед матчем фанаты «Ливерпуля» запускали фейерверки у отеля, в котором остановились гости из Мадрида. Дело было в 1:45 по местному времени.

Заметать следы фанаты не стали. На утро у отеля остались упаковки от пиротехники. Фотографиями делятся журналисты из El Chiringuito.

И местные жители.

Люди действительно запускали фейерверки перед отелем «Мадрида»

Скаузеры уже проделывали подобный трюк в 2023 году перед встречей команд на «Энфилде» в 1/8 ЛЧ. Тот фанатский перфоманс попал на видео.

Болельщики разных клубов частенько устраивают пиротехнические шоу под окнами соперников в ночь перед матчем с местной командой, но это редко помогает. Не помогло и «Ливерпулю»: в том матче на «Энфилде» «красные» уступили со счетом 2:5.

Кстати, в этот раз «Мадрид» остановился в том же отеле, под окнами которого год назад мерсисайдцы запускали салют.

Как думаете, сработает ли в этот раз трюк фанатов «Ливерпуля»?

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