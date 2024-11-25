«Мадрид» мучают травмы – матч с «Ливерпулем» пропустят Винисиус и еще пять игроков. Лишь семеро в сезоне не попадали в лазарет 🤯

«Королевский клуб» продолжает страдать от травм. В победном матче 14-го тура против «Леганеса» повреждение получил Винисиус.

Как утверждает DAZN, бразилец почувствовал дискомфорт еще в первом тайме, но провел на поле все 90 минут и даже отдал голевую на Мбаппе. Камеры DAZN запечатлели момент, когда игрок впервые схватился за бедро.

Из-за травмы бедра Винисиус пробудет в лазарете около месяца, он, вероятно, пропустил шесть матчей «сливочных», включая две игры в Лиге чемпионов.

С начала сезона «Реал» пережил суммарно 26 повреждений, лишь семь футболистов «королевского клуба» вообще не травмировались в текущей кампании: Лунин, Рюдигер, Фран Гарсия, Модрич, Вальверде, Гюлер и Эндрик.

В ближайшем матче Лиги чемпионов «сливочных» ждет встреча с грозным «Ливерпулем», возглавляющим турнирную таблицу ЛЧ и АПЛ. Помимо Вини игру с мерсисайдцами пропустят Карвахаль, Алаба, Милитао, Тчуамени и Родриго.

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Как думаете, «сливочные» справятся с этим вызовом?

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