Сунь Цзихай, Риера и Бартон – помните этот «Сити» с шестью матчами без побед?

Прыгаем в сезон-2005/06.

«Сити» нездоровится: шесть матчей без побед, кошмарные 3:3 с «Фейеноордом» после пяти поражений – безумие.

Пеп Гвардиола впервые ощутил такую серию. А вот «Сити» уже переживал подобное в сезоне-2005/06, еще до шейхов.

В 2006-м команда нахватала шесть поражений подряд, правда, состав не впечатлял. Вспоминаем 11 главных игроков того «Сити».

Основным голкипером был Дэвид Джеймс . Самый яркий момент его карьеры случился в мае 2005-го, когда он надел игровую футболку и вышел в поле в конце матча с «Мидлсбро». Главный тренер «Сити» Стюарт Пирс надеялся на его рост в штрафной – но «Сити» в итоге не забил и пролетел мимо еврокубков. В 2006-м «Сити» закончил только 15-м, через год – 14-м. Джеймс еще летом перешел в «Портсмут».

Справа в защите играл Давид Соммей . Провел в «Сити» четыре года, часто был на скамейке, в мае 2006-го ушел свободным агентом в «Шеффилд». Через пару лет закончил карьеру из-за сердечного приступа.

Майка Ричардс – талантливый воспитанник «Сити», выиграл с клубом АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. Мог добиться большего, если бы не травмы и роскошный Пабло Сабалета. Завершил карьеру в 31 год.

Ричард Данн был капитаном с брутальным характером. Центральный защитник помог выбраться из Первой лиги и погасил немало потасовок в раздевалке. Болельщики четыре раза признавали его игроком сезона – это достижение пока никто не побил.

Сунь Цзихай провел за «Сити» целых 130 матчей, это первый китаец в европейском футболе. Цзихай вернул «Сити» в АПЛ, но потом шейх Мансур купил клуб, и началась перестройка. Цзихай еще семь лет играл в Китае, пока не закончил в 2016-м.

Альберт Риера заезжал в «Сити» на полгода в аренду. Так и не пробился в основу. Зато вскоре получил российский паспорт из-за жены Юлии Королевой – она русская, родом из Омска. Благодаря супруге Риера сохраняет крепкую связь с Россией: в 2018-м открыл в Омске футбольную академию, там же пробегал полумарафон и кайфовал от бани с рыбалкой. У его семьи есть дома и в Испании, и в России.

Джоуи Бартон – воспитанник «Сити» и главный бэдбой английского футбола: едва не лишил глаза партнера по команде, выбил зубы болельщику, сидел в тюрьме и показывал фанатам голую задницу. Вы и точно помните его яркую биографию.

Клаудио Рейна – отец 22-летнего Джованни из «Дортмунда». Рейна-старший тоже играл за «Сити» – страдал от травм, но в Англии его все равно называли «Капитан Америка», так как Рейна носил повязку в сборной США.

Фланговый полузащитник Тревор Синклэйр переехал в Манчестер еще в 2003-м за 3,3 млн фунтов и забил первый гол «Сити» на новом стадионе «Сити оф Манчестер». Это случилось в матче Кубка УЕФА против валлийского клуба «Нью-Сейнтс».

Зимой 2006-го в «Сити» перешел еще совсем юный Георгиос Самарас . До конца сезона провел 16 матчей, забил пять мячей. Тренер Стюарт Пирс доверял ему, несмотря на среднюю результативность: в сезоне-2006/07 грек сыграл в 42 матчах и отличился только шесть раз.

Другой нападающий того «Сити» Дариус Васселл забил 17 голов в 103 матчах – тоже так себе. Самую нелепую травму в истории он получил еще в 2002-м, когда выступал в «Астон Вилле». Обнаружил нарыв под большим пальцем правой ноги и не придумал ничего лучше, чем избавиться от него с помощью... дрели. Да-да, он просто просверлил ноготь, чтобы удалить болячку! Не помогло: после этого 22-летний Васселл выбыл на несколько недель из-за заражения крови, а чуть позже ему ампутировали часть пальца. На карьеру это не повлияло: играл еще 10 лет.

«Сити» упустил 3:0 за 15 минут до конца. Даже не верится – что вообще творится?

Фото: Gettyimages.ru /Michael Steele, Clive Mason, Alex Livesey, Shaun Botterill, Bryn Lennon, Julian Finney