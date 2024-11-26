Правда, что в Спарте слабых детей сбрасывали со скалы?

Один их главных мифов древности.

В этом сезоне ЛЧ о временах до нашей эры напоминает не «Аякс», а «Спарта» – команда, названная в честь древнегреческого государства, которое все знают по сражению 300 воинов.

А еще – по факту, который укоренился в культуре. Якобы Спарта была настолько дисциплинированным и жестким государством, что уже после рождения решалось, какие дети достойны жизни, чтобы стать солдатами, а каких нужно скинуть со скалы.

Откуда взялся миф и почему историки его опровергают

Во многом благодаря древнегреческому писателю Плутарху. Он описывал, как «уродливых детей» оставляют умирать в ущелье Апофеты. Вот отрывок из книги Плутарха о Спарте:

«Старейшины племен официально осматривали младенца, и если он был хорошо сложен и крепок, то приказывали отцу вырастить его, и выделяли один из девяти тысяч участков земли. Но если он уродлив, старейшины отправляли его Апофеты – место, похожее на пропасть, у подножия гор Тайгет. Они были убеждены, что жизнь того, кого природа с самого начала не обеспечила здоровьем и силой, не приносит пользы ни себе, ни государству».

Но Плутарх жил спустя 600 лет после описанного периода. И в источниках Древней Спарты нет упоминаний о такой практике. К тому же, Плутарх, как писатель, а не историк, небрежно работал с источниками и предпочитал интересный стиль письма фактам.

Сейчас проверить достоверность истории проблематично – как минимум, неизвестно, где находятся Апофеты. В 2007 году исследователи изучали другую похожую пещеру – Каэдас, но там они нашли останки только взрослых людей. В итоге министерство культуры Греции и исследователи детства в Спарте утверждают, что практика, описанная Плутархом, – миф.

Впрочем, в Спарте к детям действительно относились как к будущим взрослым. Воспитание воинов начиналось с младенчества и продолжалось минимум до 30 лет. Но суровость все же не переходила некоторые границы. Также историками опровергается миф о другой проверке на стойкость: ребенка якобы опускали в бочку с вином, и если он плакал – значит, не станет достойным воином.

Погодите: а почему клуб из Праги назвался «Спартой»?

Выбор названия «Спарта» объясняет тем, что в конце XIX века возродилась мода на античность, а еще положением страны в составе Австро-Венгрии. Бедствующие чехи ассоциировали себя со спартанцами, которые противостояли персам.

У клуба изначально было другое имя по названию района Праги – «Краловске Винограды». Но там люди не сильно интересовались футболом. И тогда основатели команды выбрали другой стадион, поближе к большему интересу.

С переездом в другую часть города пришлось выбрать и новое название: «Пусть наша команда называется «Спарта», – в пражском кафе «Деминка» один из основателей клуба Владимир Хорейче сказал легендарную фразу, и остальные без споров согласились. Чем Хорейче мотивировал выбор, можно лишь предполагать, – объяснений от него не было.

Фото: Gettyimages.ru /Ian Walton