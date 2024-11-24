Фанаты смогут смотреть игры «Мадрида» на «Бернабеу» без похода на стадион! В этом «сливочным» поможет невероятная технология

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что «Мадрид» ведет переговоры с компанией Apple о проекте под названием Infinite Santiago Bernabeu.

Особых подробностей пока нет, но известно то, что по задумке клуб Флорентино Переса хочет предоставить болельщикам возможность видеть матч так, как если бы человек был на «Сантьяго Бернабеу», но при этом идти на стадион ему необязательно. За него все сделают современные технологии.

Еще в июне 2023 года Apple представил очки дополненной реальности Vision Pro. Этот гаджет поступил в продажу в начале 2024 года и в США его можно было приобрести за 3,5 тысячи долларов.

В чем преимущество этих очков? Они позволяют взаимодействовать не только с виртуальным миром, но и реальным. Во втором случае пользователь, который надел устройство, сможет увидеть проекцию на реальных предметах и управлять чем-то через очки.

Уже несколько лет как существует технология, которая позволяет получить полное погружение в футбольный матч. В Лос-Анджелесе в баре Косм установили специальный сферический экран и он создает впечатление, будто бы ты находишься на стадионе.

Если совместить эту технологию с очками от Apple, то может получиться что-то очень интересное. Похоже, что именно в эту сторону двигается «Мадрид».