«Никогда бы не подумал, что Феде сделал бы это». Видели, что исполнил Вальверде, празднуя гол «Леганесу»?

Вчера вечером «Реал Мадрид» на выезде обыграл «Леганес» со счетом 0:3 в матче 14-го тура Ла Лиги.

Автором одного из голов «сливочных» стал Феде Вальверде. Уругваец забил красивым ударом со штрафного. А отпраздновать решил, исполнив танец Griddy, cозданным школьным футболистом Алленом Дэвисом в 2018 году и завирусившимся в TikTok в 2019 году. Винисиус, Камавинга и Рюдигер были рады присоединиться к товарищу.

Кстати, празднование Griddy уже есть даже в FIFA.

Пока Феде забивал и танцевал, на трибунах его поддерживала жена Мина.

Мина Бонино поделилась постом в социальных сетях: «Я — твой главный фанат! (Хорошо, после наших сыновей). Мы любим тебя, ты — наша гордость».

Девушка - самая ярая болельщица уругвайца . Она легко может поспорить с болельщиками в интернете и даже раскритиковать Карло Анчелотти, если, на ее взгляд, к Вальверде отнеслись несправедливо.