📸Обычный тур для Винисиуса: симуляция, непоставленный на нем пенальти и отличный голевой пас на Мбаппе

Бразильский вингер «Мадрида» Винисиус Жуниор недолго горевал из-за упущенного «Золотого мяча». Футболист набрал очень неплохую форму и может занести матч против «Леганеса» (3:0) себе в актив.

Винисиус не забил гол, но шикарно сыграл в моменте, когда это сделал Килиан Мбаппе. Игроки «Леганеса» неудачно попытались разыграть от ворот, бразилец перехватил мяч, локомотивом ворвался в штрафную и покатил на дальнюю штангу.

Несколькими минутами ранее Винисиус все-таки мог забить, но судья игры Хавьер Альберола Рохас решил, что удара по ноге в штрафной недостаточно. Как ни умолял бразилец его и активно жестикулировал в своем стиле, не помогло.

Винисиус не был бы собой, если бы в одном моменте не симулировал. Игрок «Леганеса» хотел схватить вингера за плечо, но не достал и коснулся его груди. Бразилец завалился на газон и схватился за лицо.

Главный арбитр пожалел игрока и желтую карточку выписывать не стал. Вышел в ноль?