«Ливерпуль» в отрыве: +8 от «Сити» перед очным матчем. Не помешал даже фантомный пенальти

Салах шикарен.

«Ливерпуль» чуть не потерял очки с «Саутгемптоном», но в итоге выиграл 3:2 – несмотря на странный пенальти в свои ворота. Помогли два гола Мохамеда Салаха.

Уже в ноябре +8 очков от «Ман Сити», вот это сценарий в чемпионской гонке АПЛ!

Фантом-пенальти – как Оливер увидел фол в штрафной?

Повели на 30-й минуте, вышло комично: вратарь Алекс Маккарти подставил партнеров под прессинг, началась неразбериха в штрафной. В итоге защитник Флинн Даунс вынес мяч в Доминика Собослаи – тот принял и легко закрутил в угол.

Хозяева полезли в атаку, а на 43-й минуте получили странный пенальти за фол Эндрю Робертсона на полузащитнике Тайлере Диблинге. Однако по повторам показалось, что защитник наступает на него до линии – главный арбитр Сэмюэл Баррот тоже сначала назначил штрафной.

Включился ВАР – там сидел Майкл Оливер, его фанаты «Ливерпуля» очень не любят. И вот он увидел пенальти. Позвал Баррота к монитору, тот прислушался к Оливеру и показал на точку.

Адам Армстронг не реализовал шанс, но не простил с добивания. Вышло странно, но Келлехер почти взял. Эх!

АПЛ сразу включилась и защищает рефери: «Решение поставить пенальти проверено, подтверждено ВАР – нет доказательств того, что контакт произошел за пределами штрафной площади».

«Ливерпуль» летел 1:2, но спас Салах – он в топ-форме

После перерыва «Саутгемптон» неожиданно повел: все тот же Армстронг летел в контратаку, получил мяч у штрафной и выкатил на Матеуша Фернандеша. Удар точно в угол.

Уже готовились к тому, что «Ливерпуль» потеряет важные очки – с последней командой лиги. Но нет, включился Мохамед Салах.

Сначала египтянин на 65-й минуте подловил вратаря Маккарти на ошибке, опередил на выходе и сам закатил мяч в ворота. На 82-й минуте защитник Юкинари Сугавара привез пенальти: мяч попал в руку после подачи. Именно Салах пошел к точке и спокойно реализовал.

Дубль за 17 минут, перевернул важный матч!

● Теперь у Мохамеда 10 голов и 6 ассистов за 12 матчей АПЛ – лучший по результативности в Англии.

● «Ливерпуль» зависим от формы Салаха – почти 67% от всех голов забили при участии египтянина.

«Ливерпуль» отрывается. Уже +8 в Манчестере!

Уверенное лидерство в АПЛ на фоне кризиса «Сити», теперь отрыв вырос до восьми очков. Впереди очный матч на «Энфилде», ключевая встреча.

Потенциально «Ливерпуль» может оторваться на девять очков, но уже от «Челси» и «Арсенала».

Дальше у команды Слота домашний матч с «Реалом» в Лиге чемпионов. То есть перед «Ман Сити» не пойдешь в ротацию, придется играть основой. А потом «Ливерпулю» предстоит три подряд выезда: с «Ньюкаслом», «Эвертоном» в АПЛ и «Жироной» в ЛЧ.

Фото: East News /Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images