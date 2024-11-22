🔥 Эд Ширан помог «Ипсвичу» подписать важного игрока. Музыкант организовал трансфер за минуту до выхода на сцену с Тейлор Свифт

Эд Ширан с самого детства болеет за «Ипсвич». Став мировой звездой, музыкант принялся вкладываться в любимый клуб: стал титульным спонсором команды, разработал дизайн джерси, а этим летом даже приобрел миноритарный пакет акций.

Певец помогает «Ипсвичу» не только финансово. Президент клуба, Марк Эштон, рассказал, как Ширан фактически организовал важный трансфер:

«Теперь Эд официально стал членом скаутского отдела! Прошлым летом мы пытались убедить одного важного игрока присоединиться к нашему клубу и быстро поняли, что он фанат Эда Ширана.

Тогда Эд быстренько организовал с ним видеозвонок, он сделал это за мгновение до выхода на одну сцену с Тейлор Свифт. Этот звонок стал ключевым моментом в подписании игрока. Имя назвать не могу, но скажу, что этот футболист уже забил парочку голов».

«Ипсвич» неплохо держится в высшем дивизионе. После 11-ти матчей команда занимает 17-ю строчку, а в последнем туре перед международной паузой клуб даже обыграл «Тоттенхэм».

В следующем матче «Ипсвич» ждет еще один вызов – встреча с «Манчестер Юнайтед». Для «красных дьяволов» игра тоже будет важной, ведь у руля команды впервые встанет новый тренер Рубен Аморим.

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