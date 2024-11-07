🎥 Турецкий мороженщик поиздевался над Кином и Каррагером. Джейми сдался быстро, а реакция Роя − топ

Иан Райт, Рой Кин, Джейми Каррагер и Гари Невилл продолжают исследовать разные страны в шоу для Sky. Во втором выпуске передачи квартет заглянул в Стамбул, где легенд британского футбола ждала встреча с коварным мороженщиком.

Турецкие продавцы дондурмы, местного аналога мороженого, забавляются над покупателями, несколько минут вертя перед людьми рожок с десертом.

Сперва в таком аттракционе поучаствовал Каррагер, Джейми это быстро надоело и он передал рожок Кину. Рой на удивление долго терпел возню мороженщика, даже подыгрывал ему, но в конечном итоге сдался и ушел без заветного десерта.

Фанаты рады, что мороженщик не встретился Кина лет 20 назад:

💭 «Ему чертовски повезло, что Кин с возрастом стал спокойнее!»

💭 «Не понял, почему Рой не влетел в него с двух ног?»

💭 «Рой Кин выглядит так, будто собирается его убить».

💭 «Если бы Кин был на 20 лет моложе, киоск этого мороженщика уже был бы снесен».

💭 «Самая сдержанная версия Роя Кина из всех, что я видел. Стареет!»

💭 «Нам просто не показали, как Кин после этого влетел в тот киоск головой».

💭 «С Роем Кином все в порядке? Почему, черт возьми, он улыбается?»

💭 «Через пять лет Кин увидит этого продавца на улице и влетит в него с двух ног. Просто подождите, Кин ничего не забывает!»

🎥 Кьеллини – фанат Кина! Джорджо надел особенную футболку «Ман Юнайтед», Рой даже покраснел от смущения

🎥 Дуэт Райта и Кина покорил сердца фанатов! Посмотрите, как трогательно Рой заботится о друге после операции

🎥 Кейт Абдо не смогла вновь уличить Джейми Каррагера во лжи! Экс-одноклубника спас Хаби Алонсо