📝😮 Салах запостил странное сообщение на арабском: фанаты увидели в нем намек на уход из «Ливерпуля»
Мо Салах спровоцировал новые домыслы о своем будущем в «Ливерпуле».
Он запостил арабский текст, который содержал интригующее сообщение:
«Исследования показали, что большинство человеческих решений основываются на эмоциональных, а не логических факторах.
Мы часто чувствуем себя хорошо по поводу чего-то, принимаем решение на основе этого и не всегда можем объяснить почему.
20% наших решений зависят от логического анализа. 80% основаны на эмоциях».
Многие задаются вопросом, не является ли это тонким намеком на его ситуацию в клубе. Контракт Салаха истекает следующим летом. И, похоже, он еще не принял решение, продлевать ли его.