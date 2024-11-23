📝😮 Салах запостил странное сообщение на арабском: фанаты увидели в нем намек на уход из «Ливерпуля»

Мо Салах спровоцировал новые домыслы о своем будущем в «Ливерпуле».

Он запостил арабский текст, который содержал интригующее сообщение:

«Исследования показали, что большинство человеческих решений основываются на эмоциональных, а не логических факторах.

Мы часто чувствуем себя хорошо по поводу чего-то, принимаем решение на основе этого и не всегда можем объяснить почему.

20% наших решений зависят от логического анализа. 80% основаны на эмоциях».

Многие задаются вопросом, не является ли это тонким намеком на его ситуацию в клубе. Контракт Салаха истекает следующим летом. И, похоже, он еще не принял решение, продлевать ли его.