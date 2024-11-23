🎥 Рубен Аморим хочет поужинать с двумя легендами «МЮ». Гари Невилл взялся передать приглашение

Рубен Аморим дал большое интервью в статусе нового тренера «Манчестер Юнайтед», в роли интервьюера выступил Гари Невилл.

Экс-защитник «дьяволов» узнал, что португальский специалист хотел поужинать с Алексом Фергюсоном и Роем Кином – людьми, которые отлично знакомы с клубом. Тогда Гари заверил Рубена, что может передать приглашение на ужин, когда встретится с ирландцем на матче «МЮ» против «Ипсвича».

Аморим удивился и признался, что ему нравилась игра Кина: «Он мне правда очень нравился. Знаю, что он немного безумен».

«Нет, он абсолютно безумен!» – пошутил Гари.

Португалец улыбнулся и продолжил:

«Он был грандиозным игроком. Мне нравятся футболисты, у которых есть характер. Думаю, такие игроки могут улучшить окружающих. Дело не в том, что Рой Кин творил на поле, важно то, как он влиял на остальных. Мне кажется, это очень важно, в больших клубах должны быть такие игроки. Надеюсь, в будущем у нас появятся такие игроки, как Рой Кин.

А у сэра Алекса Фергюсона хочется узнать о стольких вещах. Думаю, он начнет говорить о лошадях, а я в лошадях ничего не смыслю! Но было бы замечательно встретиться с такими яркими личностями».

Как думаете, в нынешнем составе «МЮ» есть игрок, который может сравниться с личностью Кина?

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