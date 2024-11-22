😳 Ух, какой Аморим дерзкий – сам назвал причину, по которой «Юнайтед» выбрал его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, видимо, знает, почему клуб выбрал именно его в качестве постоянного сменщика Эрика тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» предпочел меня, потому что им ясен мой стиль игры. Когда вы смотрите матчи «Спортинга», то знаете, что вас ждет. Я буду продолжать работать в своем стиле.

Когда я смотрю на потенциальные проблемы «МЮ», то думаю, как решить их с помощью скорости и интенсивности. Игроки научатся играть с пятью или четырьмя партнерами позади. Это профессиональные футболисты, выступающие в сборных», - заявил португалец.

Смело или уверенно?