📸🎥 Разгромное поражение «Сити» затмило чествование Родри на «Этихаде». А ведь церемония была красивая 👀
«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд – в 12-м туре АПЛ «горожане» получили 0:4 от «Тоттенхэма».
А ведь до старта встречи атмосфера на «Этихаде» была праздничная, клуб и болельщики поздравляли Родри с завоеванием «Золотого мяча». Церемония получилась очень эффектной и красивой.
Какие эмоции!
Одноклубники тоже поздравили товарища.
Родри, скорее возвращайся, ты нужен команде.
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