📸🎥 Разгромное поражение «Сити» затмило чествование Родри на «Этихаде». А ведь церемония была красивая 👀

«Манчестер Сити» потерпел пятое поражение подряд – в 12-м туре АПЛ «горожане» получили 0:4 от «Тоттенхэма».

А ведь до старта встречи атмосфера на «Этихаде» была праздничная, клуб и болельщики поздравляли Родри с завоеванием «Золотого мяча». Церемония получилась очень эффектной и красивой.

Какие эмоции!

Одноклубники тоже поздравили товарища.

Родри, скорее возвращайся, ты нужен команде.

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