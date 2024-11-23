📸🎥 Родри вернулся в «Ман Сити»! Испанец привез на базу «Золотой мяч» и мило поблагодарил одноклубников
После серьезной травмы Родри какое-то время провел в родительском доме в Испании, игрок хотел быть ближе к семье в столь непростой период.
Наконец хавбек вернулся в Манчестер, первым делом он отправился на базу «Сити», где получил от одноклубников поздравления с завоеванием «Золотого мяча».
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«Я очень по вам соскучился, следил за матчами. Вы моя семья. Этот «Золотой мяч» для клуба и для вас», – сказал испанец товарищам.
Родри вместе с Гвардиолой наблюдал за тренировкой.
Родри представит болельщикам «Золотой мяч» перед игрой с «Тоттенхэмом» на домашней арене «горожан». «Сити» тяжело без испанца: с момента старта прошлого сезона АПЛ с Родри в составе команда не уступила ни разу в 36-ти играх, без хавбека подопечные Гвардиолы потерпели пять поражений в 13-ти играх.
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