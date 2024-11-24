«Он просто болтун»: Рафинья вступил в конфликт с Родри – бразильцу не понравились слова испанца про Винисиуса

Почти месяц назад Родри выиграл ЗМ, обойдя Винисиуса Жуниора. Полузащитник «Манчестер Сити» решил недавно высказаться о Вини:

«Я думаю, что он умный парень, и со временем ты понимаешь, что чем больше ты сосредоточен именно на игре, тем лучше ты становишься. Спортсмены – это не только то, что ты представляешь на поле».

После этих слов партнер Винисиуса по сборной Бразилии Неймар резко отметил испанцу:

«Он просто болтун».

Теперь к Неймару присоединился и бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья:

«Потребность говорить плохо о других, чтобы выделиться – это максимальная некомпетентность».