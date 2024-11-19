Остановите эту машину! Полный список рекордов Сан-Марино в 2024-м

Творят историю.

Сборная Сан-Марино – неожиданно главная сенсация этой Лиги наций. Слабейшая команда в рейтинге ФИФА (210-е место) дважды обыграла Лихтенштейн (1:0 и 3:1) и с 7 очками (были еще 1:1 с Гибралтаром) пробилась в дивизион C.

На пути к такому достижению санмаринцы побили целую пачку рекордов.

Впервые забили в Лиге наций, впервые победили (и дома, и на выезде), впервые выиграли дивизион

✅ Недавно одержали первую победу в официальном матче, а теперь еще и оформили вторую. Лихтенштейн – любимый клиент Сан-Марино: 20 лет назад тоже побеждали их, но в товарняке. Эти три победы – единственные в истории Сан-Марино.

У пародийного аккаунта «Проиграло ли Сан-Марино?» в этом году прибавилось работы. На протяжении многих лет там был только один ответ – «да». А этой осенью появилось разнообразие – «Выиграли 20 лет спустя»!

Теперь еще и понадобилось сообщать о выходе в дивизион C.

✅ 3:1 в Лихтенштейне – первая выездная победа в истории. Санмаринцы 101 раз играли в гостях, дважды на нейтральном поле и четыре раза проводили домашние матчи в Италии, но никогда до этого не побеждали за пределами своей страны. И вот эта серия прервалась.

А еще впервые забили три гола за матч: в 2003-м были 2:2 с тем же Лихтенштейном, а в 2012-м проиграли Мальте 2:3. И да, это первая волевая победа.

Реакция фанатского аккаунта сборной Сан-Марино, которая уже превращается в традицию.

✅ В этом году санмаринцы впервые забили в Лиге наций: историческое достижение на счету 19-летнего Нико Сенсоли, этот гол как раз и принес долгожданную победу.

✅ Еще одно серьезное достижение покорилось Николе Нанни: он первым из соотечественников забил в двух матчах подряд, досталось Гибралтару и Лихтенштейну (спасибо этой сборной, что она существует).

✅ В результате сборная Сан-Марино впервые финишировала в Лиге наций с положительной разницей мячей.

✅ Да и вообще: санмаринцы не только впервые финишировали в дивизионе первыми, они вообще впервые в турнире финишировали выше кого-либо.

✅ Этот календарный год – официально лучший в истории. В официальных матчах тоже впервые положительная статистика – две победы, ничья и поражение.

А ведь у Сан-Марино еще и молодая команда: средний возраст – 23 года. Только представьте, на что еще способно это золотое поколение!

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Фото: IMAGO/Luka Kolanovic/Global Look Press