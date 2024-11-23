🎥 Мадуэке сделал сейв года! Помешал Палмеру забить в пустые и ужасно развеселил фанатов
Международная пауза позади, к болельщикам вернулся клубный футбол. В 12-м туре АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Лестер» 2:1.
Счет мог быть крупнее, если бы не конфуз Мадуэке. После прострела Джексона Мадуэке и Палмер бросились к опустевшей дальней штанге. Коул пробил по пустым воротам, но на пути мяча оказался Нони! Полузащитник подпрыгнул, пытаясь уйти с траектории полета мяча, но все равно задел снаряд ногой.
Эффектное спасение чужих ворот Палмер встретил улыбкой, а Мареска схватился за голову.
Болельщики принялись шутить:
💭 «Мадуэке в раздевалке после матча».
💭 «Почему, Мадуэке, почему?»
💭 «Палмер: «Почему ты заблокировал мой удар, это был легкий гол». Мадуэке».
💭 «Мадуэке как защитник лучше, чем Ван Дейк».
Как вам сейв Нони?
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