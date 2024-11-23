🎥 Мадуэке сделал сейв года! Помешал Палмеру забить в пустые и ужасно развеселил фанатов

Международная пауза позади, к болельщикам вернулся клубный футбол. В 12-м туре АПЛ «Челси» на выезде обыграл «Лестер» 2:1.

Счет мог быть крупнее, если бы не конфуз Мадуэке. После прострела Джексона Мадуэке и Палмер бросились к опустевшей дальней штанге. Коул пробил по пустым воротам, но на пути мяча оказался Нони! Полузащитник подпрыгнул, пытаясь уйти с траектории полета мяча, но все равно задел снаряд ногой.

Эффектное спасение чужих ворот Палмер встретил улыбкой, а Мареска схватился за голову.

Болельщики принялись шутить:

💭 «Мадуэке в раздевалке после матча».

💭 «Почему, Мадуэке, почему?»

«Я просто хочу с ним поговорить!»

💭 «Палмер: «Почему ты заблокировал мой удар, это был легкий гол». Мадуэке».

💭 «Мадуэке как защитник лучше, чем Ван Дейк».

Как вам сейв Нони?

У Мадуэке из «Челси» появился персональный хейтер — футболист посмеялся над ним

Вулверхэмптон и правда дерьмовый город, как говорил Мадуэке? Ну, входит в район, с которого срисовали Мордор

Выявлен лучший игрок АПЛ по вкладу в командные результаты. Он обошел Палмера, Сака и Холанда