Вулверхэмптон и правда дерьмовый город? Ну, входит в район, с которого срисовали Мордор

Нони Мадуэке подогрел интерес к матчу «Вулвз» и «Челси» еще до стартового свистка. Вингер «синих» выложил сториз с геометкой Вулверхэмптона, подписав: «Все в этом месте – дерьмо».

Англичанин удалил пост, а свой конфуз объяснил тем, что забыл сменить аккаунт. Видимо, карма Мадуэке все же была чиста: в матче с «Вулверхэмптоном» он оформил хет-трик. «Челси» победил со счетом 6:2.

Нони после игры попросил прощения за резкие слова в интернете: «Хочу извиниться перед всеми, кого я, возможно, обидел. Это была человеческая ошибка, случайность. Пост не предназначался для публики. Уверен, что Вулверхэмптон – прекрасный город, я очень сожалею».

Вряд ли жители Вулверхэмптона забудут дерзость Мадуэке, особенно после его перфоманса в матче против местной команды. Но справедлива ли претензия Нони к английскому городку? Давайте разбираться.

Вулверхэмптон входит в район Черная Страна. С него Толкиен писал Мордор

Вулверхэмптон был основан еще в X веке на северо-западе Англии. До XVI века город был центром торговли шерстью, местную экономику серьезно пошатнули эпидемия чумы и несколько масштабных пожаров. Позднее в регионе начали возникать предприятия черной металлургии. К началу XX века Вулверхэмптон славился угледобычей и металлургией, а также производством грузовиков, автобусов, мотоциклов и шин.

Город входит в район под названием Черная Страна (Black Country). Четких границ у региона нет, но обычно под Черной Страной подразумевают область между Вулверхэмптоном и Бирмингемом. Район был одним из мест, где зародилась промышленная революция.

Вулверхэмптон начала XX века

Свое название Черная Страна получила в середине XVIII века из-за большого количества заводов по производству черной металлургии в районе. Работа таких предприятий сопровождается большим количеством опасных отходов и загрязнением воздуха, что пагубно сказывается на экологии в регионе.

Джон Толкин вдохновлялся Черной Страной при создании Мордора – королевства Тёмного Властелина Саурона во вселенной «Властелина колец». Само слово «Мордор» на синдарине, вымышленном языке Толкина, означает «чёрная земля».

В 2014 году в Вулверхэмптоне прошла выставка, посвященная связи между фэнтезийном миром Толкина и промышленным прошлым Черной Страны. Один из экспонатов – гравюра «В Черной Стране», которую в 1919 году создал Эдварда Уодсворт.

А вот, каким Мордор увидел Питер Джексон – режиссер фильмов по вселенной Толкина.

Толкин рос в Черной Стране. Писатель отразил свои антииндустриальные идеи в образе мрачного Мордора, который в романе описан как умирающая, но ещё не умершая страна.

Неужели все так плохо? Современный город не похож на зловещее королевство

Со времен Толкина Черная Страна и сам Вулверхэмптон сильно изменились. Сегодня город может порадовать туристов богатой историей и насыщенной культурной жизнью. Заводы остались, но нынешний Вулверхэмптон славится парками, садами и зелеными зонами.

Теттенхолл, известный викторианскими деревушками, считается самым безопасным районом города.

Церковь Святого Петра – одно из самых старых зданий Вулверхэмптона.

Руины древнего монастыря White Ladies Priory.

Художественная галерея, в которой проходила выставка о вселенной Толкина.

Куда без традиционных английских пабов?

Несколько кадров из центра города.

На форумах путешественники советуют туристам сходить на матч «Вулвз», заглянуть в местный театр и музей вооруженных сил. Обязательно к посещению – старинные пабы.

А что о Вулверхэмптоне говорят местные?

Жители Вулверхэмптона свой город любят, но жалобы все же есть. Дениэл живет в Вулверхэмптоне два года, на Reddit он предъявил претензии к чистоте улиц:

💭 «Меня поражает, как люди относятся к общественным местам. Парк должен быть местом, где можно наслаждаться жизнью, расслабляться, а не испытывать разочарование и гнев из-за мусора, использованных подгузников и старой одежды на тротуарах. Почему, ну почему муниципальный совет ничего не предпринимает по этому поводу?»

Пользователь под ником MJ рассказал о криминальной обстановке в городе:

💭 «Вулверхэмптон считается самым опасным городом в районе Западного Мидленда, но как местный, живущий недалеко от центра города, я никогда не был свидетелем преступлений, поэтому, с моей точки зрения, это безопасный город. В Вулверхэмптоне ежедневно совершаются мелкие преступления, и, конечно же, существуют проблемы с бездомностью и наркотиками, но, к сожалению, то же самое происходит и в любом другом городе Великобритании. Я бы посоветовал вам быть бдительными при посещении центра города, как и в любом другом месте».

По большей части местные описывают Вулверхэмптон как обычный английский городок. Вот несколько комментариев с Reddit:

💭 «Как и почти в любой части страны, в Вулверхэмптоне есть как хорошие, так и плохие районы. Ночная жизнь здесь не слишком бурная, но до Бирмингема 30 минут езды на поезде. Половина города граничит с сельской местностью, что отлично подходит для прогулок. Здесь есть множество хороших мест, где можно поесть, особенно если вы любите карри».

💭 «Это довольно типичный английский город. Здесь нет ничего особенного, но и не так плохо, как говорят многие».

💭 «Это дыра, но это моя дыра. Но у нас тут есть и отличные места. Как и везде. Все зависит от того, где именно вы работаете и сколько получаете».

Ну что, берем билеты в Вулверхэмптон?