У Мадуэке из «Челси» появился персональный хейтер — футболист посмеялся над ним

У Нони Мадуэке появился персональный хейтер. Пользователь раскритиковал игру 22-летнего игрока «Челси», утверждая, что защитник «МЮ» Мазрауи «съел» его в матче.

«Что он сделал после того хет-трика против «Вулверхэмптона?», спросил болельщик на видео. «С «Ньюкаслом» его закрыл Холл, на этой неделе Мазрауи, даже не левый защитник!».

Мадуэке ответил довольно дерзко: «В следующий раз, когда захочешь фото, говори прямо, не стесняйся».

Фанат ответил: «Слушай, Нони. Я тебя просто недолюбливал, но с сегодняшнего дня ты увидишь, как сильно я тебя ненавижу».

У Мадуэке в этом сезоне 12 матчей в АПЛ и 5 голов.