Стадион «Нима» заброшен: не снесли и не обновляют. Апокалиптичные виды

А клуб страдает в третьей лиге.

Французский «Ним» не так давно играл в Лиге 1, а теперь далек даже от выхода в Лигу 2. Перспективы клуба туманны, а стадион, с которого он съехал пару лет назад, выглядит мрачно.

Заброшенный, заросший, но пока живой.

Власти города не дают президенту клуба сносить стадион. Вот и стоит без дела

Больше тридцати лет «Ним» играл на 18-тысячном «Стад де Костьере». В ноябре 2022-го там состоялся последний матч, в котором «Ним» победил лидировавший в Лиге 2 «Бордо». И переехал на другую арену – 8-тысячный «Стад де Антонин», который построили за восемь месяцев 2022-го.

Прошло два года. «Костьере» и не снесли, и не реконструируют. Вот как он выглядит изнутри: на поле трава высотой в половину человеческого роста, а то и выше. Зарастают уже и трибуны.

Вместе с пасмурной погодой – цепляющая общая картина (видео есть по ссылке в телеграме ).

Еще в октябре стадион выглядел менее заброшенным. Или просто солнце добавляло надежды?

Хотя уже тогда в твиттере предложили связаться с Netflix: «Стадион идеально подойдет для съемок фильма про постапокалипсис». Природа забирает свое.

В конце 2022-го планировалось, что «Костьере» снесут, а к 2026-му на его месте появится новая арена на 15 тысяч. Принадлежащая владельцу «Нима» Рани Ассафу компания Nemau планировала потратить 230 миллионов евро на новенький стадион.

Что было дальше: администрация города запретила снос старой и постройку новой арены, а суды до сих пор не рассмотрели жалобу Ассафа. Пишут, что он не предоставил средства, а договор купли-продажи с городом действует до 31 декабря. Так что после этой даты арена снова перейдет в собственность города. Ранее сообщалось, что Ассаф купил стадион за восемь миллионов евро. И, по-видимому, не заплатил ни цента из этой суммы.

Местные медиа пишут, что содержание газона обходится в 150 тысяч евро ежегодно – поэтому им тоже больше не занимаются.

В следующем году ожидается реконструкция. По крайней мере, спортивный делегат мэрии Николя Рейнвиль пообещал: «Ним» вернется на отремонтированный по стандартам Лиги 1 «Костьере». Вопрос, когда это произойдет. И произойдет ли: сейчас на столе мэра сразу несколько предложений, в том числе и частичная продажа стадиона другим компаниям.

«Стад де Костьере» построили в 1989-м. Арена открылась матчем Франции и Нидерландов – но не основных, а резервных сборных. Из известных в будущем игроков приезжал 19-летний Деннис Бергкамп.

Весной 1994-го здесь прошли полуфинал и матч за третье место молодежного Евро U21 – Франция проиграла Италии по пенальти (промахнулся Клод Макелеле) матч за выход в финал, а в борьбе за бронзу уступила Испании (дубль Оскара).

В 1996-м на этом стадионе уже главная сборная Франции выиграла 3:1 у Греции в товарищеском матче: один из голов забил Зинедин Зидан, а за греков выступали Теодорос Загоракис и Зисис Вризас, которые через восемь лет станут чемпионами Европы.

«Ним» тоже фактически заброшен – и с будущим ничего не ясно

В 2018-м «Ним» вернулся в Лигу 1 после 24-летнего перерыва и сразу финишировал девятым. Потом был ковидный сезон-2019/20, когда чемпионат не доиграли – клубу повезло остановиться весной прямо на границе зоны вылета. Так «Ним» остался в Лиге 1, но ненадолго – уже в следующем сезоне клуб спустился на 19-е место и отправился в Лигу 2.

Там тоже были девятое и 19-е места. Теперь «Ним» играет в третьем французском дивизионе, в котором в прошлом сезоне стал 11-м. Примерно так же идет и сейчас – 12-е место. И в Кубке хвастаться нечем – вылетели уже во втором раунде от команды из пятого дивизиона.

Тяжелая судьба «Нима» – результат неспокойного правления президента Ассафа. Он принял клуб, который пострадал из-за обвинений в договорных матчах, но в последние годы казавшийся не настолько хрупким фундамент «Нима» разваливается на глазах.

За время правления Ассаф конфликтовал, кажется, со всеми: власти, тренеры, болельщики. Он ультимативно угрожал уйти из клуба, закрыл тренировочный центр, выгнал со стадиона активных фанатов, а за последний год практически отошел от дел.

Сайт Get Football News France еще год назад писал, что тренировочное и резервное поля «Нима» непригодны для занятий, а на стадионе за сутки до игры нельзя тренироваться, чтобы не повредить газон. На выездах сотрудникам приходилось ночевать в гостевых домах вместо отелей, игроков видели спящими в машинах.

Если в Лиге 2 в 2010-х на «Ним» ходило пять-шесть тысяч болельщиков, то теперь стадион «Антонин» нечасто собирает даже полторы тысячи. Как сказал один из фанатов: «В клубе – демонтаж всего, что относится к спортивной структуре. Это все похоже на клуб даже не третьего, а четвертого дивизиона».

Так что и сам «Ним» сейчас выглядит примерно так, как его старый стадион – мрачным, неухоженным, заброшенным. Осталишь лишь воспоминания о выступлениях в Лиге 1 с 20+ результативными очками Тежи Саванье и победами над «Монако» и «Марселем».

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Фото: x.com/accronimes , lereveildumidi.fr .; eastnews.ru /Icon Sport