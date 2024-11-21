Как забить вообще без касаний? Инструкция из Бразилии

Ошибка молодого вратаря.

Бывают голы без ударов в створ, а бывают и вовсе без касаний. Пример из юношеской лиги Бразилии

Игроки «Америки» U16 начали с центра поля в игре с «Санта-Крус-де-Натал», через четыре паса мяч оказался у вратаря, а дальше...

А дальше – ваши любимые скриншоты, если лень смотреть.

Казалось, ничего опасного быть не может – мяч летит к вратарю, прессингующие еще далеко.

Но мяч перескочил через ногу, а ворота рядом.

И в отчаянном подкате достать не получилось.

13 секунд – и счет открыт «Санта-Крусом», хотя его футболисты ни разу не прикоснулись к мячу.

Снова разыгрывая мяч с центра поля, игроки «Америки» опять послали его к своей штрафной, но отдавать вратарю уже не стали. А счет на табло не менялся минуту – только потом «Санта-Крусу» приписали гол.

Через полчаса «Америка» сравняла ударом в верхний угол ворот. Непонятно, что тут ярче: гол или антураж.

Во втором тайме «Санта-Крус» забил победный, причем пяткой – 2:1. Не лучший день для «Америки», хотя и пошумела на весь мир.

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