🧨 GOAL назвал топ-10 фаворитов «Золотого мяча»-2025: Винисиус даже не в тройке – выше него два игрока «Барсы»
Кто-то еще обсуждает «Золотой мяч» Родри, а газета GOAL уже размышляет о новых номинантах, которые поборются за приз в следующем году.
Вероятно, следующий трофей получит еще более неожиданный лауреат, судя по списку фаворитов.
Есть уже целый список топ-10:
1. Мохамед Салах;
2. Роберт Левандовски;
3. Рафинья;
4. Винисиус;
5. Джамал Мусиала;
6. Ламин Ямаль;
7. Эрлинг Холанд;
8. Харри Кейн;
9. Виктор Дьокереш;
10. Килиан Мбаппе.
Кто победит?