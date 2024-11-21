🧨 GOAL назвал топ-10 фаворитов «Золотого мяча»-2025: Винисиус даже не в тройке – выше него два игрока «Барсы»

Кто-то еще обсуждает «Золотой мяч» Родри, а газета GOAL уже размышляет о новых номинантах, которые поборются за приз в следующем году.

Вероятно, следующий трофей получит еще более неожиданный лауреат, судя по списку фаворитов.

Есть уже целый список топ-10 :

1. Мохамед Салах;

2. Роберт Левандовски;

3. Рафинья;

4. Винисиус;

5. Джамал Мусиала;

6. Ламин Ямаль;

7. Эрлинг Холанд;

8. Харри Кейн;

9. Виктор Дьокереш;

10. Килиан Мбаппе.

Кто победит?