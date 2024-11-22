Личная жизнь Энцо Фернандеса продолжает будоражить фанатов: появились слухи о романе футболиста с рэп-исполнительницей😍

Подробности личной жизни Энцо Эрнандеса продолжают будоражить болельщиков. Напомним, что ранее футболист бросил жену с двумя детьми , после чего ему сразу начали приписывать новые отношения.

Сначала речь шла об аргентинской модели и телезвезде Каролине Пампите , успевшей засветиться на трибунах «Стемфорд Бридж», но теперь СМИ подозревают, что Энцо увлекся другой аргентинкой – рэп-исполнительницей Ники Николь. Якобы артистка и футболист познакомились в октябре во время международного перерыва ФИФА, когда Аргентина играла с Венесуэлой и Боливией, и между ними сразу пробежала искра.

Ники Николь 24 года, она родилась и выросла в Аргентине, а популярность приобрела в 2019 году, когда выпустила трек Wapo Traketero. Позже девушка неоднократно возглавляла музыкальные чарты Аргентины.