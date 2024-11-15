46-летняя модель из Аргентины посетила матч «Челси». Фанаты шутят, что это новая девушка Энцо🧐🍓

В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года состоялся матч между сборными Парагвая и Аргентины. Команда Лео Месси уступила соперникам в гостях (2:1).

Несмотря на то, что матч был выездным, поддержать чемпионов мира собралось множество болельщиков, в том числе и звездных. Среди них оказалась и известная аргентинская модель и телеведущая Каролина Пампита.

46-летняя красотка поделилась кадром со стадиона.

Девушка очень популярна и востребована у себя на родине.

Помимо модельной карьеры и работы на телевидении Пампита воспитывает четверых детей.

Фанаты подозревают, что красотка оказалась на матче не случайно...якобы ее связывают отношения с Энцо Фернандесом, который недавно бросил жену с двумя детьми.

Уже отмечено, что футболист подписан на модель в социальных сетях.

💭«Ждем появления Пампиты на матче «Челси».

💭«Да она же ему в матери годится».

💭«Как он мог? Его жена Валентина намного красивее и моложе».

💭«Вот это значит променять Rolex на Сasio».

💭«Он бросил свою жену ради этой бабули?».