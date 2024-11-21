📹 Левандовски показал, как Гвардиола врывался в раздевалку и объяснял новую тактику. Оказывается поляк – отличный актер 😂

На днях форвард «Барселоны» Роберт Левандовски стал гостем подкаста Рио Фердинанда. Поляк рассказал много интересных вещей, а один из блоков посвятили работе с Пепом Гвардиолой. Тогда Роберт продемонстрировал актерские навыки, попытавшись скопировать поведение каталонца, когда он за день до матча поменял командную тактику.

«Он пришел к нам и такой: «ребята, ребята, садитесь, садитесь, ребята, ребята, слушайте, слушайте». И все: так мы и так здесь, что происходит вообще? «Забудьте все, что мы делали последнюю неделю». А потом начинал что-то рисовать. Ему так легко было внезапно изменить тактику».

После Левандовски признался, что с нынешним тренером «Ман Сити» было работать довольно непросто, так как с тактической нагрузкой он перегибал палку.

«Как человек Гвардиола был тяжелым для игроков. Потому что в то время он был настолько великолепен в футбольной тактике. Пеп думал: если они будут следовать за мной, то будут побеждать.

В более поздние времена я видел, что он изменился. Он понял, что если станет более человечным и открытым, то это поможет ему больше, чем тактика», – сказал форвард «Барселоны».